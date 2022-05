Dax aktuell Dax schließt mit deutlichem Plus – Bank-Aktien profitieren von Lagardes Äußerungen

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt ist mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Dax stieg am Montag um 1,4 Prozent auf 14.175 Punkte. Am Morgen hatte der Leitindex gar bei 14.217 Punkten gestanden, ehe er in der Folge leicht nach unten ging.

Nun muss das Frankfurter Börsenbarometer die jüngsten Gewinne auch bestätigen. Zuletzt hatten nach positiven Handelstagen schnell Gewinnmitnahmen eingesetzt.

„Der deutsche Aktienindex ist aktuell vergleichbar mit einem Flugzeug, das zu viel Gepäck geladen hat“, sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. „Es gibt immer wieder Versuche abzuheben, die dann aber scheitern.“ Das Gepäck, das die Anleger mit sich herumschleppten, reiche von Lieferengpässen und hoher Inflation über eine geldpolitische Wende bis hin zur Angst, dass alles zusammen am Ende eine Rezession auslösen könnte.

Für eine positive Überraschung sorgten neue Zahlen zum Ifo-Index zum Geschäftsklima in Deutschland. Das Barometer stieg von 91,9 Zählern im Vormonat auf nun 93,0 Punkte und damit das zweite Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Top-Managern mitteilte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Die deutsche Wirtschaft erweist sich trotz Inflationssorgen, Materialengpässen und Krieg in der Ukraine als robust“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Anzeichen für eine Rezession sind derzeit nicht sichtbar.“ Die Führungskräfte äußerten sich zu ihrer Geschäftslage und zu den Aussichten jeweils weniger skeptisch als noch zuletzt.

Der russische Einmarsch in die Ukraine sorgt für steigende Rohstoffpreise, mehr Lieferengpässe und erhöht die Unsicherheit bei Firmen und Verbrauchern. Auch die Lieferkettenprobleme in China und die Aussicht auf stärker steigende Zinsen setzen der Wirtschaft zu. Zuletzt ist deshalb die Sorge vor einer Rezession gestiegen.

Für Aufsehen sorgten außerdem Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Zinswende. In einem Blogbeitrag stellte sie das Ende der Negativzinsen im Euro-Raum für September in Aussicht.

Das sorgte vor allem bei Bank-Aktien für einen Kurssprung. Die Deutsche Bank lag mit einem Plus von sieben Prozent mit weitem Abstand an der Dax-Spitze. Gleiches galt für die Commerzbank-Aktie, die im MDax 6,5 Prozent zulegte. Der europäische Branchenindex stieg um 2,4 Prozent.

Die Finanzinstitute leiden derzeit besonders unter den Negativzinsen. Aktuell liegt der für die Geldpolitik entscheidende Einlagenzins bei minus 0,5 Prozent. Das heißt: Banken müssen für überschüssige Liquidität, die sie bei der Notenbank halten, Gebühren zahlen. Sollte sich das ändern, könnte sich das positiv auf die Ergebnisse der Banken auswirken.



Euro auf höchstem Stand seit vier Wochen

Auch der Kurs des Euro legte nach den Äußerungen von Lagarde zu. Die Gemeinschaftswährung stieg in der Spitze um ein Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 1,0668 Dollar. Auf diesem Niveau notierte die Gemeinschaftswährung auch noch am Abend. An den Finanzmärkten wird allgemein für Juli mit einer Zinserhöhung der EZB gerechnet.



Einzelwerte im Fokus

Deutsche Euroshop: Großaktionär Alexander Otto will sich den Shoppingcenter-Investor Deutsche Euroshop komplett einverleiben und tut sich dafür mit dem US-Finanzinvestor Oaktree Capital zusammen. Es würden insgesamt 1,4 Milliarden Euro geboten, teilte das Bieterkonsortium Hercules BidCo am Montag mit, das von Oaktree sowie Ottos Vermögensverwaltung Cura kontrolliert wird. Aktien von Deutsche Euroshop hielten im Verlauf ihre hohen Gewinne und schlossen 40 Prozent höher bei 21,90 Euro.

Siemens Gamesa: Am Wochenende kündigte Siemens Energy an, die Windkraft-Tochter Siemens Gamesa vollständig übernehmen zu wollen. Für die restlichen Anteilscheine wollen die Münchener 18,05 Euro je Aktie in bar bieten. Die Aktie der spanischen Tochter gewann in Madrid 6,2 Prozent.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.