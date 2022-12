Dax aktuell Dax schließt mit leichten Verlusten – Shortseller setzen bei Varta-Aktie auf weiteren Kursverfall

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag wieder leicht zurückgefallen. Der Dax schloss insgesamt 0,4 Prozent schwächer bei 13.885 Punkten. Das Tagestief lag bei 13.792 Zählern.

Die aktuelle Entwicklung an der Börse ist nicht unüblich. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex kurzzeitig über 14.000 Punkten notiert. Doch es ist dem Barometer nicht gelungen, die runde Marke als ersten Widerstand auf dem Weg nach oben zu überwinden.

Nun steht die markttechnisch so wichtige 200-Tage-Linie bei aktuell 13.567 Punkten im Fokus. Solange die hält, ist die laufende Konsolidierung weiterhin gesund.

Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners hätten alle Investoren so kurz vor Weihnachten sicherlich auf die Verluste verzichten können. Doch dieser Rücksetzer könnte auch einen positiven Effekt haben. „Möglicherweise schafft diese Konsolidierung ja jetzt den Nährboden für ein besseres Aktienjahr 2023“, meint Altmann.

Den Anlass für die Kursverluste am Dienstag lieferte die Bank of Japan (BoJ). Die Währungshüter entschieden, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. „Die Vergrößerung des erlaubten Zinskorridors ist nichts anderes als eine Zinserhöhung durch die Hintertür“, erläutert Altmann.

Bis zu diesem Tag hatte die BoJ stets betont, als einzige große Zentralbank der Welt ihre Strategie der extrem lockeren Geldpolitik und Stützung der heimischen Nachfrage beizubehalten. Auf dem Parkett haben zwar viele erwartet, dass die japanische Notenbank den Markt verbal auf Änderungen in ihrer Geldpolitik vorbereiten wird. Aber dass die Bank of Japan schon heute handelt, ist eine große Überraschung.

Und negative Überraschungen sind in Konsolidierungsphasen ein Verkaufssignal. „Wenn diese Schockwellen so kurz vor Weihnachten auf eine geringe Marktliquidität treffen, dann können die Kursverluste durchaus heftiger ausfallen“, erläutert Altmann.

An der Börse gilt offenbar diese umgekehrte Devise eines bekannten Sprichworts: Aller schlechten Dinge sind drei. Innerhalb weniger Tage haben mit der US-Notenbank Fed, der EZB und jetzt der Bank of Japan gleich drei Notenbanken die Börsen mit unerwartet restriktiver Geldpolitik enttäuscht.

Die heutige Reaktion an den Märkten ist typisch für das gesamte Börsenjahr 2022: Die Kurse von Aktien und von Anleihen fallen parallel. Im Gegenzug steigen die Anleiherenditen. Der Wert für eine Bundesanleihe erreichte mit 2,29 Prozent den höchsten Stand seit 2011. Die Rendite für eine zweijährige Bundesanleihe klettert bis auf 2,50 Prozent, ein neues 14-Jahres-Hoch.

Die Rendite einer zehnjährigen japanischen Staatsanleihe schnellte nach der Entscheidung der Notenbank um mehr als 60 Prozent nach oben – von vorher 0,256 auf bis zu 0,415 Prozent.

Shortseller erhöhen Positionen bei der Varta-Aktie

Derweil will der krisengeplagte Batteriehersteller Varta seine Materialkosten senken. Diese seien „im Jahresverlauf um 25 Prozent gestiegen. Die machen 50 Prozent unserer Gesamtkosten aus“, sagte Varta-Chef Markus Hackstein der „FAZ“. „Die Materialkosten müssen sinken.“

Trotz der aktuellen Probleme geht Varta-Chef Hackstein nicht davon aus, dass Varta ein Fall für den Insolvenzverwalter werden könnte. „Wir sind solide aufgestellt und haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen“, betonte der Manager. „Wir gehen davon aus, dass es Varta auch in 140 Jahren noch gibt.“

Die Aktie bleibt aber der Lieblingswert der Shortseller. Bei keinem anderen Papier ist der Anteil von Leerverkäufen so hoch wie bei dem Batteriehersteller. Derzeit gibt es laut der Datenbank des Bundesanzeigers eine Leerverkaufsquote von 9,13 Prozent aller frei handelbaren Aktien.

Shortseller setzen mit sogenannten Leerverkäufen auf fallende Kurse. Dafür leihen sie sich Aktien gegen eine kleine Gebühr und verkaufen diese sofort in der Hoffnung, dass die Kurse fallen und sie die Aktien vor dem Rückgabetermin günstiger zurückkaufen können. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufpreis ist ihr Gewinn.

Dass die Shortseller ihre Positionen nicht glattstellen, ist eher ein Indiz für weitere Kursverluste der Aktie. Denn Möglichkeiten, hohe Gewinne zu realisieren, gab es in den vergangenen Monaten zuhauf. Das Varta-Papier ist seit Jahresbeginn um rund 80 Prozent abgerutscht. Das Minus in den vergangenen drei Monaten beläuft sich auf 62 Prozent.

In den vergangenen Handelstagen haben zwar einige Hedgefonds ihre Leerverkaufsquote leicht gesenkt, doch die Quote ist insgesamt sogar noch gestiegen. Der britische Fonds Marble Bar hat am Donnerstag und Freitag vergangener Woche seine Leerverkaufsquote um fast 50 Prozent erhöht – von 1,08 auf derzeit 1,52 Prozent.

Am Dienstag schloss die Varta-Aktie bei 22,73 Euro, ein Minus von 0,5 Prozent. Der Höchstkurs liegt bei 181,30 Euro und wurde Anfang 2021 erreicht.

Blick auf weitere Einzelwerte

Pfeiffer Vacuum: Das Unternehmen hebt seine Umsatzprognose für das zu Ende gehende Jahr an. Zur Verbesserung der Umsatzprognose hätten die Stabilisierung in den Lieferketten und die sehr gute Auslieferungsleistung von Pfeiffer Vacuum beigetragen. Die Aktie gewann 1,65 Prozent.

Klöckner & Co.: Die Titel legten nach einem Zukauf in Mexiko 0,3 Prozent zu. Der Stahlhändler kauft für 340 Millionen Dollar die National Material of Mexico, einen Anbieter von Werkstoffen für die Automobilindustrie und andere Industriebranchen. Eine große Akquisition, für die das Unternehmen Geld brauchen könnte, konstatierte ein Händler.

