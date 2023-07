Nach fünf Handelstagen mit Gewinnen wird die Luft für den Leitindex dünner – denn er nähert sich einer Schlüsselmarke.

Düsseldorf Nach einer fulminanten Börsenwoche hat sich am Freitag die Lage am deutschen Aktienmarkt vorerst beruhigt. Der Leitindex Dax lag zum Handelsschluss 0,2 Prozent im Minus bei 16.105 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Gewinn von mehr als drei Prozent ab – die beste Bilanz seit Ende März.

Am Nachmittag bekam der Dax Unterstützung aus den USA und konnte seinen anfänglichen Verlust eingrenzen. Hier fielen die Quartalszahlen der Großbank JP Morgan besser aus als erwartet. Sie leiten die wegweisende Bilanzsaison für das zweite Quartal damit mit einer positiven Note ein.

Dass der Dax nach der jüngsten Rally eine Pause einlegt, ist nicht ungewöhnlich. Bereits am vergangenen Freitag leitete das Frankfurter Börsenbarometer eine Trendwende ein, nachdem es zunächst auf den tiefsten Kurs seit 16 Wochen gefallen war, schließlich aber doch im Plus schloss. Es folgten vier weitere Handelstage mit Gewinnen – länger dauerte keine Gewinnserie in diesem Jahr.

