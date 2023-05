Der Leitindex schließt nahezu unverändert zum Vortag und verharrt in seinem Seitwärtskurs. Die Kryptowährung Bitcoin erholt sich nach Verlusten in der Vorwoche.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat seine leichten Gewinne vom Montagmorgen eingebüßt und schloss am Abend nahezu unverändert bei 15.917 Punkten.

Der Fokus der Anleger liegt in dieser Woche vor allem auf dem US-Haushaltsstreit: Sollte der US-Kongress die Schuldenobergrenze nicht anheben, könnte das zum Staatsbankrott und in der Konsequenz zu einer Rezession der US-Wirtschaft führen. Die Absicherung von Staatsanleihen der USA würde teurer, der Dollar-Kurs würde fallen.

Zum Ende der vergangenen Handelswoche drückten außerdem anhaltende Sorgen um den Sektor der US-Regionalbanken die Stimmung an der Börse: Nach einer zwischenzeitigen Erholung sackten die Kurse von Pacwest, Western Alliance und Co. an der Wall Street wieder ab, was die Vertrauenskrise der Bankenbranche zusätzlich verstärkte.

