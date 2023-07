Der deutsche Leitindex erreicht eine neue Rekordmarke und beendet die Handelswoche mit einem Plus. Nun könnte der Dax aus seiner Seitwärtsphase ausbrechen.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax schließt am Freitag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 16.469 Punkten. Am letzten Handelstag der Woche hat der Dax nach einer langen Seitwärtsbewegung ein erneutes Rekordhoch erreicht. Kurz vor Handelsschluss kletterte das Frankfurter Börsenbarometer bis auf 16.490 Punkte. Zuvor stellte der Dax bereits mit 16.466 Zählern den alten Rekord von Mitte Juni ein. Wie schon bei der Bestmarke des vergangenen Monats haben auch am Freitag geldpolitische Signale die Investoren überzeugt.

Denn nach den Notenbanksitzungen unter der Woche erweist sich die rückläufige Inflation als Unterstützung. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 6,4 Prozent gelegen.

