Der deutsche Leitindex hat am Freitagnachmittag noch einmal deutlich Fahrt aufgenommen. Die Impulse dafür kamen nach einem schwachen Vormittagshandel aus den USA.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat kurz vor dem langen Pfingstwochenende am Freitagnachmittag die Marke von 16.000 Punkten kurzzeitig zurückerobert. Er stieg bis gegen 17 Uhr auf ein Tageshoch von 16.008 Stellen. Aus dem Handel ging das Frankfurter Börsenbarometer dann allerdings wieder leicht darunter mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 15.984 Zählern.

Nachdem das Börsenbarometer am vergangenen Freitag auf ein neues Rekordhoch geklettert war, war es am Mittwoch wieder unter 16.000 Stellen gefallen und damit in seine alte Handelsspanne zurückgekehrt. Der Dax schien auch mit einer deutlich negativen Wochenbilanz aus dem Handel zu gehen. Am Freitagmittag hatte er zwischenzeitlich noch 0,4 Prozent im Minus gelegen, das Tagestief betrug 15.726 Punkte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen