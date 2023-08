Erfreuliche Inflationsdaten aus den USA sorgten für Auftrieb im Dax. Er schloss mit leichten Gewinnen. Außerdem standen zahlreiche Unternehmenszahlen im Fokus.

Düsseldorf Der Dax hat am Donnerstag an seine Vortagserholung angeknüpft. Als hilfreich erwiesen sich erfreuliche Inflationsdaten aus den USA. Der deutsche Leitindex konnte sich zwar nicht oberhalb der Marke von 16.000 Punkten halten, behauptete am Ende aber ein Plus von 0,91 Prozent auf 15.997 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,10 Prozent auf 28 334 Punkte nach oben.



Für Auftrieb sorgten am Nachmittag vor allem neue Inflationszahlen aus den USA: Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Im Juni hatte die Rate noch bei 3,0 Prozent gelegen. Der Dax baute seine Gewinne nach Verkündigung der Zahlen aus.

An den Terminmärkten verstärkten sich nach den Daten die Spekulationen darauf, dass das Ende der Fahnenstange bei den Zinserhöhungen erreicht ist. Dort wird die Wahrscheinlichkeit für eine weitere geldpolitische Straffung in diesem Jahr nur noch auf 25 Prozent taxiert.

