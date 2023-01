Dax aktuell Dax schließt nahezu unverändert – Was Anleger über die Jahresauftaktrally wissen sollten

Im neuen Börsenjahr ist der Dax bereits um mehr als 900 Punkte nach oben geklettert. Da darf eine Verschnaufpause nicht überraschen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt werden am Dienstag die hohen Gewinne des Vortages verarbeitet. Der Dax liegt zum Handelsschluss 0,1 Prozent tiefer bei 14.775 Zählern. Nachdem der Leitindex im Handelsverlauf bereits deutlich tiefer im Minus lag, konnte er am Nachmittag wieder Boden gut machen.

Am Montag hatte der deutsche Leitindex seine Rally seit Ende September eindrucksvoll fortgesetzt und beendete den Handel bei 14.794 Punkten, ein Plus von 1,3 Prozent.

In der Spitze hat das Börsenbarometer allein in diesem Jahr bereits mehr als 900 Punkte gewonnen, seit Ende September sind es bereits knapp 3000 Zähler oder umgerechnet mehr als 25 Prozent. Das ist eine der größten Rallys in der Dax-Historie.

Nach dem gestrigen Ausbruch aus der vierwöchigen Handelsspanne darf es Anleger nicht überraschen, wenn der Dax zunächst auf dem Ausbruchsniveau von rund 14.600 Punkten konsolidiert. Das wäre für die weitere Entwicklung gesund.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen