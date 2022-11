Dax aktuell Dax schließt noch leicht im Plus – Viele Signale für ein Ende der ungewöhnlich langen Rally

Dax schließt noch leicht im Plus – Viele Signale für ein Ende der ungewöhnlich langen Rally

Acht Wochen in Folge ist der Leitindex gestiegen – eine fast historisch lange Erfolgsserie. Nun steht wohl eine Verschnaufpause an. Das lässt sich auch am Terminmarkt ablesen.

30.11.2022 Update: 30.11.2022 - 17:47 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen