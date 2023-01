Dax aktuell Dax schließt oberhalb der Marke von 14.000 Punkten – Verlierer des Börsenjahres 2022 legen deutlich zu

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt startet freundlich in das neue Börsenjahr. Bis zum Handelsschluss legte der Leitindex Dax um rund ein Prozent zu auf 14.069 Zähler.

Das vergangene Jahr 2022 hatte der deutsche Leitindex bei 13.923 Zählern beendet. Dieser Punktestand ist die Benchmark für viele Vermögensverwalter, die in den deutschen Aktienmarkt investieren, da sich die Rendite ihrer Anlagevehikel an der Dax-Performance messen lassen muss.

Die Verlierer von 2022 drehten zum Auftakt des neuen Börsenjahres deutlich ins Plus. Offenbar hoffen Investoren, dass alles, was 2022 schlecht gelaufen ist, dieses Jahr „nur besser werden kann.“

Der europäische Stoxx 600 der Immobilienwerte, der im vergangenen Jahr als der Index mit dem schwächsten Ergebnis in der Region knapp 40 Prozent verloren hatte, legte zu. Zu den größten Gewinnern zählten dabei die Dax- und MDax-Schlusslichter Vonovia und TAG Immobilien mit einem Kursanstieg von vier beziehungsweise knapp sechs Prozent.

Auch der Autozulieferer Continental, der Online-Modehändler Zalando und der Batterie-Hersteller Varta, die 2022 Kursverluste zwischen 39,9 und 80,3 Prozent verzeichnet hatten, sprangen um bis zu 6,7 Prozent nach oben. Der Automobilsektor legte ebenfalls zu, Luxuswerte wie LVMH und Kering kletterten um bis zu zwei Prozent.

Das neue Börsenjahr dürfte aber erst am morgigen Dienstag richtig losgehen. Die Börsen in New York, London, Tokio, Hongkong, Zürich und an einigen weiteren Handelsplätzen starten mit einem Feiertag in das neue Jahr. Da dürften die Umsätze am Montag unterdurchschnittlich niedrig bleiben.

Das muss aber nicht bedeuten, dass es heute keine Kursschwankungen geben kann. Im Gegenteil: Nun reichen einige wenige Aufträge, um den Dax deutlich steigen oder fallen zu lassen.

Mit einem Minus von 12,4 Prozent war das Börsenjahr 2022 schwach, aber keine Katastrophe. Zuletzt beendete der Dax 2018 mit minus 18,3 Prozent und 2011 mit minus 14,7 Prozent ein Börsenjahr mit Verlusten. In dem jeweiligen Folgejahr konnte der Leitindex knapp 30 sowie 25 Prozent zulegen. Wiederholt sich die Börsenhistorie und der Dax schafft auch 2023 ein Plus?

Statistisch gesehen spricht vieles dafür. Bis auf die katastrophalen Jahre 2001 bis 2003 gab es in der gesamten Dax-Historie nach einem verlustreichen Börsenjahr stets Gewinne in den folgenden zwölf Monaten.

Danach sieht es auf den ersten Blick angesichts einer bevorstehenden Rezession und des weiter andauernden Kriegs in der Ukraine nicht aus. Demzufolge erwarten die meisten Experten für 2023 vor allem im ersten Halbjahr einen schwierigen Verlauf. Denn laut Börsenexperte Toni Riedl „sinken statistisch die Kurse an den Börsen in der Regel bis in die Rezession hinein, bevor sie sich dann je nach Ausmaß des wirtschaftlichen Abschwungs stabilisieren und im Verlauf der Rezession schrittweise wieder anziehen.“

Zu diesem typischen Muster würden schwache Kurse bis ins Frühjahr 2023 hinein gut passen. Im Anschluss an einen Ausverkauf in den traditionell schwachen Monaten Februar und März könnten dann nach einer Sommer-Rally die Kurse im Herbst erneut abrutschen. „Sollte dann die allgemeine Konjunktur aber wieder Tritt fassen und die Inflation weiter zurückgehen, könnte das Jahr 2023 an den Börsen trotz heftiger Schwankungen doch noch versöhnlich zu Ende gehen“, meint Riedl.

Was die Dax-Charttechnik sagt

Für Charttechniker ist die nächste Hürde beim Dax die Marke von 14.150 Punkten, die heute noch nicht ganz erreicht wurde. Bei einem Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke wäre der Leitindex wieder in seiner mehrwöchigen Seitwärtsphase, die den Handel von Mitte November bis Mitte Dezember 2022 prägte.

Die obere Begrenzung dieser Spanne liegt bei 14.584 Zählern. Hinzu kam ein nur kurzfristiger Sprung auf 14.675 Zähler, der aber nur als Ausrutscher zu werten ist.

Auf der Unterseite ist zunächst das Verlaufstief des Kursrutsches Mitte Dezember wichtig, das bei 13.792 Zählern liegt. Für strategische Investoren wichtig ist die 200-Tage-Linie bei aktuell rund 13.570 Punkten. Solange die hält, ist die laufende Konsolidierung weiterhin gesund.

Anleiherenditen gehen zurück

Entspannt hat sich die Situation am Anleihemarkt. Noch am vergangenen Freitag sind die Renditen der deutschen Staatsanleihen nach dem Dax-Handelsschluss weiter nach oben geklettert. Der Wert für eine zweijährige Anleihe erreichte mit 2,77 Prozent den höchsten Wert seit 2008, die zehnjährigen Staatsbonds rentierten mit 2,58 Prozent so hoch wie seit 2011 nicht mehr.

Am heutigen Montag allerdings geben die Renditen wieder nach. Der Wert für eine zweijährige Anleihe liegt am Abend bei 2,68 Prozent, der Wert für eine zehnjährige liegt bei 2,44 Prozent.

Blick auf die Einzelwerte

Sartorius: Der Laborzulieferer will auch in den kommenden Jahren weitere Unternehmen übernehmen. Die Strategie mit durchschnittlich zwei Akquisitionen pro Jahr solle fortgesetzt werden, sagte Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei es generell, die Entwicklung und die Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und die Kosten dafür zu senken. Die Aktie gibt aber 5,5 Prozent nach.

Dax startet mit Gewinn ins neue Börsenjahr

Deutsche Bank: Deutschlands größtes Geldhaus und die US-Bank JP Morgan haben in den USA die Abweisung von Klagen wegen ihrer Geschäfte mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beantragt. Ende November hatte eine Gruppe namentlich nicht genannter Frauen Klage gegen die Banken eingereicht. Die Aktie der Deutschen Bank steigt um 3,3 Prozent.

Airbus: Der Konzern will offenbar eine Minderheitsbeteiligung an der Cybersicherheitssparte von Atos übernehmen. Der Flugzeugbauer habe daher mit der IT-Firma Sondierungsgespräche aufgenommen, schrieb das französische Blatt „Les Echoes“ in seiner Montagsausgabe unter Berufung auf Insider. Die Airbus-Aktie kann um 2,6 Prozent zulegen.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.