Dax aktuell Dax schließt trotz hoher Inflation deutlich im im Plus – Delivery Hero gewinnen fast zehn Prozent

Zum Wochenstart zeigt sich der Markt robust. Doch die Zins-, Inflations- und Wirtschaftsperspektiven treiben die Anleger weiter um. Experten kommen hier zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Trotz erneut hoher Inflationsdaten steigt der Dax bis zum Handelsschluss um 0,8 Prozent auf 14.575 Punkte. Dabei übertraf die Teuerung in Deutschland im Mai mit 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat die Analystenschätzungen von 7,6 Prozent deutlich.

Der Tag in Frankfurt verlief aber auch deshalb so ruhig, weil wegen eines Feiertages in den USA wichtige Finanzakteure ausfallen. Kurz nach Handelsbeginn hatte der Leitindex sogar über der Marke von 14.600 Punkten notiert, fiel aber wenig später unter dieses Niveau. Zur insgesamt robusten Stimmung trugen die freundlichen Märkte in Asien bei.

In Schanghai sollen von Mittwoch an die Lockdown-Maßnahmen größtenteils entfallen. Die damit verbundenen Wirtschaftshoffnungen haben sich unmittelbar niedergeschlagen: Im Dax gewannen Einzelhandelsaktien wie Zalando und Puma mehr als vier Prozent, die Titel von Adidas legten um 2,7 Prozent zu. Im SDax lag der Online-Modehändler Auto1 mit einem Kurssprung von mehr als acht Prozent an der Spitze.