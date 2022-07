Dax aktuell Dax schließt über der 13.000-Punkte-Marke – Gaspreis-Rally geht ungebremst weiter

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt erholt sich etwas von den Kursverlusten der beiden vergangenen Handelstage. Der Dax schloss am Abend bei 13.171 Punkte. Damit konnte der deutsche Leitindex während seiner sechstägigen Verschnaufpause nach der 1000-Punkte-Rally von Anfang bis Mitte Juli bisher die 13.000-Punkte-Marke verteidigen.

Die entscheidende Frage ist allerdings: Gibt es genug Käufer, die den Dax nach oben treiben können? Ein Blick auf den Kalender lässt Zweifel aufkommen. In der Urlaubszeit steigen noch weniger Anlegerinnen und Anleger neu ein. Sichtbar ist das an zuletzt deutlich unterdurchschnittlichen Handelsumsätzen.

Quartalszahlen und Ausblicke von Unternehmen stießen am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte auf unterschiedliches Echo. So freuten sich die Anleger etwa über die Geschäftsentwicklung von Mercedes-Benz. Der Autobauer hob seine Ziele an, die Aktien gewannen 2,76 Prozent. Der Sportartikelhersteller Adidas hingegen enttäuschte mit einer Senkung der Prognose, die Papiere verloren dreieinhalb Prozent. Auch Puma erging es ähnlich wie dem dem Rivalen Adidas. Zunächst ging es für die Aktien am Mittag klar hoch, die Anteile verloren jedoch zum Börsenschluss 3,9 Prozent.

Die Berichtssaison in Deutschland kommt nun richtig in Schwung. Der Chemiekonzern BASF und der Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen hoben die Prognosen an. Qiagen notierte 0,86 Prozent höher. BASF hingegen standen im Minus mit 1,16 Prozent, hier ist der drohende Gaslieferstopp Russlands das Damoklesschwert.

Auch die Deutsche Börse wird nach einem starken Ergebnis im zweiten Quartal erneut etwas optimistischer. Die Aktien des Börsenbetreibers gewannen zwei Prozent. Die Vierteljahreszahlen der Deutschen Bank bezeichnete ein Börsianer als durchwachsen. Er lobte die Ertragsentwicklung, mahnte aber die hohen Kosten an. Die Papiere verloren mehr als zwei Prozent.

Trübere Perspektiven für die weltweite Autoproduktion stimmen den Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall vorsichtiger für das laufende Jahr. Am Gewinnausblick ändert sich aber nichts. In der Rüstungssparte läuft es weiter rund. Ihre zwischenzeitlich kräftigen Kursverluste holten die Rheinmetall-Aktien schnell wieder auf, zuletzt stiegen sie um 1,6 Prozent.

Gaspreis steigt auf über 220 Euro

Die Sorge um die Versorgungssicherheit hat den europäischen Erdgaspreis bereits am gestrigen Dienstag erstmals seit Anfang März auf mehr als 200 Euro je Megawattstunde steigen lassen. Und diese Rally geht am heutigen Mittwoch weiter.

Derzeit liegt der Preis bei 205 Euro, ein Plus von rund vier Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Der Tageshöchstkurs lag allerdings bei 227,50 Euro. Es handelt sich dabei um den Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas, der als richtungweisend für den europäischen Erdgasmarkt gilt. Grund ist die Ankündigung des russischen Erdgaskonzerns Gazprom, ab heute den Gasfluss durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 von 40 auf 20 Prozent der Kapazität weiter abzusenken.

Seit dem Ukrainekrieg und den scharfen Sanktionen überwiegend westlicher Länder steigt die Gefahr eines Erdgasstopps aus Russland. Dies würde die europäische Wirtschaft hart treffen, da viele Länder stark abhängig sind von russischen Gaslieferungen. Seit dem Wochenstart, also seit Montagmorgen, legte der Preis um rund 38 Prozent zu.

Bereits nach Beginn des Ukrainekriegs Anfang März stieg der Gaspreis deutlich, damals aber nur die kurzfristigen Terminkontrakte. Das Bild hat sich mittlerweile geändert. Nun notieren auch die lang laufenden Terminkontrakte auf oder in der Nähe von Rekordhochs. Daraus lässt sich ableiten: Am Märkt wird nun eine länger anhaltende Energiekrise erwartet.

Welche Signale gibt die US-Notenbank?

Einen neuen Richtungsentscheid dürfte es aber am heutigen Abend geben. Denn nach Börsenschluss hierzulande gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt. Dabei geht es nicht so sehr um die Entscheidung über die neue Zinshöhe, sondern um die Signale für die nächste Sitzung am 21. September.

Eine Erhöhung um 75 Basispunkte gilt als ausgemacht – alles andere wäre eine komplette Überraschung. Für die weitere Erhöhung Ende September sind sich die Marktteilnehmer noch uneins. Laut dem Fed-Watch-Tool der Chicagoer Börse CME erwarten 50 Prozent eine Erhöhung um 50 Basispunkte, 42 Prozent um 75 Basispunkte. Sollte es also Signale für weitere deutliche Erhöhungen geben, dürfte es dem Dax am Donnerstag schwerfallen, die Marke von 13.000 Punkten zu halten.



Blick auf die Einzelwerte

Deutsche Bank: Trotz höherer Rückstellungen für faule Kredite und Rezessionssorgen hat Deutschlands größtes Geldhaus den Gewinn um mehr als die Hälfte gesteigert und damit die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Aktie verliert aber 0,79 Prozent, weil die Deutsche Bank wichtige Ziele für 2022 aufgegeben hat.

MTU: Der Münchener Triebwerksbauer hat im abgelaufenen Quartal sein Ergebnis überraschend kräftig gesteigert. „Die Entwicklung der Verkehrszahlen im Passagier- und Frachtbereich und die Nachfrage nach neuen Flugzeugen, besonders Narrowbodies, deuten auf eine nachhaltige Erholung unserer Branche“, erklärte Vorstandschef Reiner Winkler. Die Aktie verliert aber 1,16 Prozent.

Eckert & Ziegler: Der Berliner Medizintechnik-Anbieter hat ein deutlich besseres zweites Quartal hinter sich. Die Aktie steigt um 8,4 Prozent.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.