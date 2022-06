Dax aktuell Dax schließt über der 13.000-Punkte-Marke – Neue Ausverkaufswelle droht

Anleger sollten auf die Unterseite achten. Mit den Kursverlusten der vergangenen Tage ist der Leitindex wohl in eine neue Marktphase eingetreten.

Die Hoffnung auf eine ruhigere Börsenphase ist erstmal passé. (Foto: dpa) Händlerin an der Frankfurter Börse

Düsseldorf Anleger am deutschen Aktienmarkt agieren weiter nervös. Der Leitindex Dax lag am Mittwoch zum Handelsschluss etwa ein Prozent tiefer bei 13.157 Punkten.

Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer gar unter die Marke von 13.000 Zählern gefallen. Da sich die Kurse an der Wall Street im Frühhandel jedoch stabiler zeigten als erwartet, konnten auch die Indizes in Deutschland einen Teil ihrer Verluste aufholen. Zuvor hatte der Dax drei Tage in Folge jeweils im Plus geschlossen.



Angesichts der Kursverluste seit Anfang Juni, als der Leitindex innerhalb weniger Tage von 14.709 auf 13.007 Zählern abrutschte, befindet sich der Dax wieder in einem Abwärtstrend. Die Trendlinie hatte das Börsenbarometer noch Mitte Mai zwischenzeitlich beendet. Sie beginnt mit dem Jahreshoch von 16.285 Punkten Anfang Januar und wird anhand der weiteren Zwischenhochs gebildet.