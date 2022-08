Dax aktuell Dax schließt über der 13.800-Punkte-Marke – Seit Anfang Juli ist der Leitindex bereits mehr als 1400 Punkte geklettert

Kann der deutsche Leitindex seine 1400-Punkte-Rally fortsetzen? Den heutigen Handelstag beendet der Dax jedenfalls leicht im Plus.

Düsseldorf Die charttechnisch wichtige Marke von 13.800 Punkten bleibt am deutschen Aktienmarkt eine wichtige Größe. Den gesamten Handelstag war dieser Bereich umkämpft.

Sollte der Dax diese Marke nachhaltig, also per Tagessschlusskurs und zur Eröffnung am morgigen Dienstag überwinden, besteht die Chance auf eine Rally-Fortsetzung. Zum Handelsschluss lag das deutsche Börsenbarometer am Montag 0,15 Prozent im Plus bei 13.817 Punkten. Das Tageshoch lag bei 13.858 Zählern.

Bereits am vergangenen Freitag war das Börsenbarometer zwischenzeitlich auf 13.812 Zähler gestiegen, anschließend aber wieder abgerutscht und mit 13.795 Punkten aus dem Handel gegangen, ein Plus von 0,7 Prozent.

Seit Anfang Juli ist der Leitindex bereits mehr als 1400 Punkte nach oben geklettert und konsolidierte anschließend rund eine Woche an dieser Marke.

