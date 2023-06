Mehrere Punkte signalisieren einen größeren Kursrutsch in den kommenden Handelstagen. Doch Anleger sollten die Börsenrally noch nicht abschreiben.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt dürfte es in dieser Handelswoche zu einer Richtungsentscheidung kommen. In den Sitzungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank und der Notenbanken in Japan und China stehen gleich vier bedeutende Zinsentscheidungen an.

Entsprechend meint Kapitalmarktexperte Thomas Altmann vom Fondshaus QC Partners: „Es ist gut möglich, dass diese Woche die Entscheidung über die Börsenrichtung der kommenden Wochen fällt.“ Auch die Experten des Analysehauses Sentix stellen nach der Auswertung der aktuellen Anlegerumfrage fest: „Statt einer guten Stimmung messen wir … eine zunehmende Irritation. Diese führt in der Regel nachfolgend zu einer erhöhten Marktvolatilität.“

Von erhöhten Schwankungen ist allerdings am heutigen Montag wenig zu sehen. Der Dax notiert zum Handelsschluss bei 16.097 Punkten, ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Freitag.

Was für eine Richtungsentscheidung spricht

