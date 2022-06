Dax aktuell Dax schließt über der Marke von 14.400 Punkten – Profi-Anleger haben Gewinne bereits realisiert

Die Opec plus erhöht ihre Fördermenge. Das stabilisiert die Aktienmärkte. Doch die Skepsis bleibt groß, wie das Verhalten von institutionellen Investoren zeigt.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach zwei Verlusttagen in Folge hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder stabilisiert. Der Leitindex Dax schließt ein Prozent im Plus bei 14.485 Punkten.

Auslöser für die Kursgewinne war Beobachtern zufolge die Entscheidung des Ölkartells „Opec plus“, die Fördermenge im Juli und August zu erhöhen. „Die Message ist wohl, dass die Welt sich um den Ölnachschub keine Sorgen machen muss“, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Das knappe Öl-Angebot und die hohen Preise haben den Markt zuletzt stark belastet.

Gleichzeitig gab es ernüchternde Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Laut der privaten Arbeitsagentur ADP stieg die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor im Mai nur um 128.000 und blieb damit hinter der Dow-Jones-Schätzung von 299.000 zurück. Das ist das niedrigste Wachstum seit Beginn der Coronapandemie. Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der Regierung an, der zusätzlich Jobs im öffentlichen Dienst auflistet.

