Dax aktuell Dax schließt unter 13.300 Punkten – Siebentägige Gewinnserie gerissen

Anleger bleiben vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank vorsichtig. Viel Bewegung gab es bei den Einzelwerten – besonders bei Vonovia und Teamviewer.

Düsseldorf Der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch eine Pause eingelegt. Der Leitindex Dax schloss 0,6 Prozent im Minus bei 13.257 Punkten, nachdem er am Morgen noch bis auf 13.399 Punkten gestiegen war. Damit endete eine siebentägige Gewinnserie.

Am Dienstag war das Frankfurter Börsenbarometer noch 0,6 Prozent im Plus bei 13.339 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit hatte es nahtlos an seine Oktoberrally angeknüpft: Seit dem Jahrestief im September ging es für den Dax in der Spitze um 1600 Punkte aufwärts.

