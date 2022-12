Dax aktuell Dax schließt unter 14.000 Punkten – Worauf sich Anleger im restlichen Börsenjahr einstellen sollten

Das niedrige Handelsvolumen bietet Chance und Risiko zugleich. Für weitere Kursgewinne muss der Dax zunächst hartnäckige Widerstände hinter sich lassen.

Düsseldorf Die Marke von 14.000 Punkten ist am deutschen Aktienmarkt weiter das Maß aller Dinge. Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest erreicht der Dax dieses Niveau nur einige Minuten lang, bevor er wieder absackte. In der letzten Handelsstunde nahm der Dax noch einmal etwas Fahrt auf und schloss schließlich 0,19 Prozent höher bei 13.941 Punkten.

Die oft als „psychologisch wichtig“ bezeichnete Marke von 14.000 Punkten hat im Dax gegenwärtig in der Tat einen wichtigen Einfluss. Seit dem Kursrückgang infolge der Zinsentscheide von Fed und EZB in der vergangenen Börsenwoche pendelt der Dax nahezu täglich um dieses Niveau. Doch erst ein Mal – am Mittwoch – ist es dem Leitindex gelungen, auch mit über 14.000 Zählern aus dem Handel zu gehen. Dann ging es wieder rückwärts.