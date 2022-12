Dax aktuell Dax schließt unter der 14.000-Punkte-Marke – Experte: „Die Jahresendrally hat ihre eigenen Gesetze“

US-Konjunkturdaten verhageln den Investoren im deutschen Leitindex die Laune. Was Anleger in den verbleibenden sechs Handelstagen erwarten dürfte.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex gibt seine Vortagesgewinne fast komplett ab. Der Dax schloss am Donnerstag 1,3 Prozent im Minus bei 13.914 Punkten. Noch am gestrigen Handelstag gab es ein Plus von 1,5 Prozent mit einem Endstand von 14.098 Zählern.

Der Abwärtsrend nahm am Nachmittag zu, nachdem unerwartet gute US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, die auch die Kurse an der Wall Street belasteten. So wuchs die amerikanische Wirtschaft im dritten Quartal stärker als angenommen. Anleger fürchten nun, dass die US-Notenbank die Zinsen kräftiger anheben könnte, weil sich die Konjunktur robust zeigt und die Fed sich damit stärker auf den Kampf gegen die Inflation konzentrieren könnte.

