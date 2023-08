Seit seinem Rekordhoch hat der Leitindex mehr als 700 Punkte eingebüßt. Am Donnerstag lassen die Anleger vor allem eine Aktie fallen.

Düsseldorf Der deutschen Aktienmarkt verliert weiter an Boden. Zum Handelsende am Donnerstag lag der Dax 0,8 Prozent tiefer bei 15.893 Zählern. Zwischenzeitlich war der Index sogar bis auf 15.800 Punkte gefallen. Es ist der vierte Verlusttag in Folge.

Der Börsenmonat August ist bislang keine Erfolgsstory. Seit dem Rekordhoch von 16.528 Zählern am 31. Juli ist der deutsche Leitindex in der Spitze bereits mehr als 700 Punkte abgerutscht, ein Minus von etwas mehr als 4,4 Prozent. Und solange der Dax nicht wieder die Marke von 16.240 Punkten überwindet, sind neue Rekordhochs vorerst auch kein Thema mehr.

Denn zwischen 16.141 und 16.240 Punkten wurde während des Mittwochshandels eine Abwärtskurslücke aufgerissen. Solche Lücken entstehen, wenn der höchste Stand eines Handelstags unter der tiefsten Notierung des Vortags geblieben ist. Sie sind quasi eine Neubewertung des Marktes, weil in diesem Bereich kein Handel stattgefunden hat.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen