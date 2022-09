Anleger sind wegen der Energieversorgungslage verunsichert. Der Aktienmarkt gerät unter Druck, aber auch der Euro.

Düsseldorf Die Gaskrise hat die Anleger am Montag nervös gemacht: Der Dax ging 2,2 Prozent im Minus bei 12.761 Punkten aus dem Handel, also fast 290 Zähler tiefer als am Freitag. Das war der größte Tagesverlust seit Anfang März. Das Tagestief lag bei 12.617 Zählern.

Die Börsianer reagierten damit auf die nachbörsliche Meldung vom Freitag, wonach der russische Konzern Gazprom bis auf Weiteres kein Erdgas mehr über die Nord-Stream-Pipeline nach Deutschland liefern will. Dieser Schritt erhöht den Druck auf Europa, Energieengpässe in diesem Winter zu vermeiden.

Noch am Freitag war das Börsenbarometer 3,3 Prozent im Plus bei 13.050 Punkten aus dem Handel gegangen. Sollte der Dax es nun nicht schaffen, wieder schnell die Marke von 13.000 Punkten zu überwinden, droht ein Rutsch Richtung Jahrestief, das bei 12.390 Punkten liegt. Würde das Jahrestief nachhaltig unterschritten, läge laut Charttechnik erst bei 11.450 Punkten die nächste Unterstützung.

