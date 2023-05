Das wichtigste deutsche Börsenbarometer grenzt seine Wochenverluste am Freitag ein. Dennoch belasten drei Entwicklungen die Stimmung am deutschen Markt.

Düsseldorf Zum zweiten Mal in Folge grenzt der deutsche Leitindex Dax am Freitag seine Wochenverluste ein. Zum Handelsschluss notiert das Frankfurter Börsenbarometer 0,5 Prozent im Plus bei 15.914 Punkten und damit leicht unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 15.961 Punkten. Die vergangenen vier Wochen hatte der Dax jeweils leicht an Wert gewonnen.

Insofern wäre auch eine Verlustwoche kein schlechtes Zeichen, erklärt Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel. „Der übergeordnete chart- und markttechnische Aufwärtstrend blieb trotz der zuletzt knapp zweiwöchigen Konsolidierung weiterhin intakt.“ Es könne immer noch ein „erfreulicher Handelsmonat“ werden.

Als Belastung erweisen sich in dieser Woche gleich mehrere Faktoren: So haben schwache Wirtschaftsdaten aus den USA und China die Befürchtungen einer globalen Konjunkturabschwächung verstärkt, die Probleme der Regionalbank Pacwest in den USA befeuern die Sorge einer neuen Bankenkrise, und der Streit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten hält an.

