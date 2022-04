Dax aktuell Dax schließt zum Abschluss der Handelswoche leicht im Plus – VW-Aktie verliert trotz Milliardengewinns

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat den letzten Handelstag der verkürzten Osterwoche mit einem leichten Gewinn abgeschlossen. Der Leitindex Dax schloss am Donnerstag 0,6 Prozent im Plus bei 14.164 Punkten.

Das Tageshoch von 14.199 Punkten konnte das Frankfurter Börsenbarometer aber nicht halten. Auf Wochensicht steht ein Minus von 0,8 Prozent.

Die Analysten der Helaba sehen nach den jüngsten Kursturbulenzen daher noch kein Zeichen für eine Entwarnung: „Da es keine Entspannungssignale im Ukrainekonflikt gibt, bleibt die Risikobereitschaft gering. Auch das technische Bild ist getrübt, so lange der Dax unterhalb der Widerstände im Bereich 14.300 bis 14.360 Punkte notiert.“

Am Mittwoch hatte der Dax den Handel 0,3 Prozent schwächer bei 14.076 Zählern beendet. Die Handelsspanne (13.962 bis 14.100 Punkte) lag komplett innerhalb der des Vortags (13.887 bis 14.180 Zähler) – ein sogenannter Inside-Day. In der technischen Analyse wird das dahingehend interpretiert, dass der Markt unentschlossen über die Richtung ist. Der Ausbruch aus dieser engen Handelsspanne gebe dann die weitere Richtung vor.

Die Europäische Zentralbank (EZB) gab am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung aber nicht genügend frische Impulse für eine neue Marktrichtung. Sie will als Vorstufe einer Zinswende zunächst ihre milliardenschweren Anleihenkäufe auslaufen lassen.

Aus für Ankleiheprogramm an Bedingungen geknüpft

Das für den Sommer ins Auge gefasste Aus für das sogenannte APP-Programm ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass sich der Inflationsausblick nicht eintrübt. Die EZB strebt eigentlich einen Zielwert von 2,0 Prozent an, zuletzt war die Teuerung mit 7,5 Prozent aber weit darüber hinausgeschossen.

>> Lesen Sie dazu: EZB lässt Zinsen unverändert

Damit zögert die EZB in Zeiten des Ukraine-Krieges eine Zinswende weiter hinaus. Der EZB-Rat beschloss am Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz von 0,0 Prozent beizubehalten.

Zugleich müssen Banken weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank horten. Dieser sogenannte Einlagesatz bleibt bei minus 0,5 Prozent.

Der Euro sackte in einer ersten Reaktion auf 1,0870 Dollar ab. Zugleich griffen Anleger bei Staatsanleihen zu. Dadurch sank die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zunächst von 0,806 Prozent auf 0,752 Prozent, stieg anschließend aber wieder in Richtung von 0,8 Prozent.

Unterstützung kommt am Donnerstag aus Asien. Hier profitierten die Börsen zusätzlich von der Erwartung, dass die chinesische Zentralbank ihren Leitzins senken könnte, um die Wirtschaft zu stärken. Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich durch den jüngsten Coronaausbruch und die harten Lockdowns verschlechtert.

Blick auf die Einzelwerte

Valneva: Großbritannien hat als erstes Land dem Corona-Impfstoff des französischen Pharmakonzerns Valneva grünes Licht erteilt. Die zuständige Aufsichtsbehörde MHRA genehmigte am Donnerstag die Anwendung für Menschen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren. Die Aktie zog daraufhin stark an, an der Börse Euronext wurde daher der Handel vorübergehend ausgesetzt. Nach Wiederaufnahme des Handels schloss die Aktie 9,9 Prozent im Plus.

VW: Volkswagen hat trotz des Ukraine-Kriegs und stockender Produktion wegen der Corona-Bekämpfung in China zu Jahresbeginn einen Milliardengewinn erzielt. Dabei profitierten die Wolfsburger massiv von Finanzinstrumenten, mit denen sich der Konzern gegen den Anstieg der Rohstoffpreise abgesichert hat. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen sprang dadurch im ersten Quartal auf rund 8,5 Milliarden Euro, wie der Autobauer am Donnerstag auf Grundlage erster Schätzungen berichtete.

Die Aktie gab dennoch 1,5 Prozent nach. Denn gleichzeitig musste Volkswagen zum Jahresauftakt einen Absatz-Einbruch hinnehmen.

Lufthansa: Im MDax beschleunigte die Aktie der Lufthansa ihre Erholung vom Vortag. Mit einem Plus von 2,7 Prozent gehört sie zu den besten Werten im Index der mittelgroßen Werte.

Sie profitierten von einem branchenweiten Auftrieb, der auch Fraport begünstigte: Aktien des Flughafenbetreibers gehörte mit einem Plus von 3,1 Prozent zu den größten Gewinnern im MDax. Luftfahrtwerten half, dass der Billigflieger Wizz Air ein gutes Quartal in Aussicht stellte.

Drägerwerk: Eine verhaltene Jahresprognose ließen die Aktien des Medizintechnik-Herstellers im SDax um 4,7 Prozent abrutschen. Das Unternehmen hält zwar zunächst an seinem Ausblick fest. Aufgrund von zunehmenden Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile sei allerdings nun nur noch das Erreichen des unteren Endes der Prognosespanne zu erwarten, teilte das Unternehmen mit.

„In diesem Jahr ist das Dividendendickschiff kein Dax-Konzern"

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise geben nach zwei Gewinntagen in Folge nach. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 107,68 US-Dollar. Das waren ein Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,1 Prozent auf 103,05 Dollar.

Zuletzt hatte die Aussicht auf eine steigende Nachfrage nach Rohöl die Kurse angetrieben, nachdem die ansonsten scharfen Corona-Maßnahmen in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai gelockert worden waren. China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zählt zu den bedeutendsten Erdöl-Verbrauchern. Zudem dürfte die Notenbank des Landes weitere Maßnahmen ergreifen, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen.

Allerdings sprechen derzeit auch Argumente für ein steigendes Öl-Angebot, wodurch die Ölpreise sinken dürften. So sind die US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Zudem haben die Mitgliedsstaaten der Internationalen Energieagentur nationale Ölreserven freigegeben, um die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs abzumildern.

