Dax aktuell Dax schließt zum Wochenschluss leicht im Plus

Frankfurt Zum Wochenschluss ging es für den Leitindex Dax nur langsam nach oben. Nachdem er lang im Minus gelegen hatte, schloss der Dax 0,5 Prozent im Plus bei 15.881 Punkten.

Auf Wochensicht steht für den Dax aber nur ein kleines Plus zu Buche. Nach der Kursrally von fast zehn Prozent seit dem Tief im März ist dem Leitindex in der zweiten Wochenhälfte unterhalb der Marke von 16.000 Punkten die Puste ausgegangen.

Die US-Börsen eröffneten uneinheitlich. In Asien hatten die wichtigsten Indizes im Minus geschlossen. Die Anleger und Anlegerinnen schauen jetzt auf die kommende Woche, in der zahlreiche Schwergewichte aus dem Dax und US-Technologieunternehmen ihre Zahlen vorlegen. Außerdem wird der ifo-Geschäftsklimaindex am Montag veröffentlicht, ein wichtiges Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft.

Kaum Bewegung gibt es zum Wochenschluss auch bei anderen Anlageklassen. Der Euro notiert weiter unter der Marke von 1,10 Dollar. Vor Wochenfrist hatte die europäische Gemeinschaftswährung noch den höchsten Stand seit einem Jahr markiert.

Auch die Ölpreise bewegen sich nur wenig. Auf Wochensicht haben die Erdölpreise jedoch deutlich nachgegeben. Ausschlaggebend sind überwiegend schwache Wirtschaftsdaten aus den USA, die neue Konjunktursorgen hervorgerufen haben.

Am Kryptomarkt machen Spekulanten nach der jüngsten Rally erst einmal weiter Kasse. Am Freitag notierte der Bitcoin als älteste Digitalwährung bei 28.105 Dollar. Die deutlichen Gewinne von Mitte April, als erstmals seit Juni 2022 die Marke von 30.000 Dollar überwunden wurde, sind zunächst vorbei. Für 2023 steht aber immer noch ein Plus von fast 70 Prozent auf dem Zettel.

Nach Ansicht von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management, droht spätestens im dritten Quartal eine erhebliche Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität in den USA, der sich auch Europa nicht entziehen können wird. Für Anlegerinnen und Anleger bedeute dies, die Defensivqualitäten des Portfolios zu stärken – etwa mit hochwertigen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aktien dividendenstarker Unternehmen.

Christophe Braun, Investment Director bei der Capital Group, betont die Vorteile, die aktuell ein ausgewogenes Portfolio bietet. „Die traditionelle Vermögensallokation – also 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen – ist keine defekte oder gescheiterte Strategie“, betont er. „Es wird immer sinnvoll sein, über Ausgewogenheit, Diversifizierung und Risiko nachzudenken.“

Blick auf Einzelwerte

SAP: Europas größter Softwarekonzern zog Bilanz über das erste Quartal. SAP ist im ersten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Von Januar bis März kletterte das bereinigte Betriebsergebnis um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,9 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Der Umsatz fiel mit 7,4 Milliarden Euro im ersten Quartal zehn Prozent höher aus. Die Aktie gab am Freitag im frühen Geschäft nach, drehte anschließend aber ins Plus und schloss 5,2 Prozent höher.

Mercedes-Benz: Der Autobauer hat dank hoher Preise und mehr Absatz im ersten Quartal besser verdient als am Finanzmarkt erwartet. Die bereinigte Umsatzrendite im Hauptgeschäftsfeld Pkw habe nach vorläufigen Zahlen 14,8 Prozent betragen, während Analysten im Schnitt mit 13,4 Prozent rechneten. Wie der Dax-Konzern per Pflichtmitteilung am Donnerstagabend weiter erklärte, belief sich der bereinigte Betriebsgewinn im Quartal auf 5,5 Milliarden Euro, knapp vier Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die Aktie legte 1,4 Prozent zu.

Volkswagen: Die Verkäufe des Volkswagen-Konzerns haben sich im ersten Quartal wieder verbessert. Wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten, stiegen die weltweiten Auslieferungen von Anfang Januar bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,5 Prozent auf etwas mehr als zwei Millionen Fahrzeuge. Auch sagt Kanada Volkswagen Subventionen zu, die sich im Laufe von zehn Jahren auf umgerechnet bis zu neun Milliarden Euro summieren könnten, damit der Autobauer eine Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in Nordamerika errichtet. Die Vorzugsaktie gewann 0,3 Prozent.

Krones: Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen kauft 90 Prozent des US-Pumpenspezialisten Ampco Pumps. „Der Erwerb von Ampco Pumps ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau des Komponentengeschäfts der Krones-Prozesstechnologie“, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Transaktion solle im ersten Halbjahr abgeschlossen werden. Die Aktie schloss 0,9 Prozent im Plus.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.