Dax aktuell Dax schwächelt nach US-Arbeitsmarktdaten – Neustart bei den Profis steht Rally-Fortsetzung nicht im Wege

Nach drei Tagen mit deutlichen Kursgewinnen geht am Donnerstag ruhiger zu. Doch die Chancen stehen gut, dass der Dax weiter Richtung 15.000 Punkte steigt.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach drei Handelstagen mit deutlichen Kursgewinnen ruhig weiter. Der Dax notiert nachmittags 0,4 Prozent im Minus bei 14.434 Punkten.

Als Belastung erwiesen sich Jobdaten aus den USA. Unter dem Strich entstanden im Dezember 235.000 Arbeitsplätze, wie der Personaldienstleister ADP am Donnerstag zu seiner Firmenumfrage mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Stellenzuwachs im Privatsektor von 150.000 gerechnet.

Am Freitag veröffentlicht die US-Regierung ihren Arbeitsmarktbericht, in dem auch Jobs im öffentlichen Dienst erfasst werden. Ökonomen erwarten für Dezember einen weiterhin soliden Stellenzuwachs von 200.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft, nach einem Plus von 263.000 im November.

In den ersten drei Handelstagen des Börsenjahres 2023 kletterte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich 570 Punkte nach oben und ging am Mittwoch bei 14.491 Zählern aus dem Handel, ein Plus von 2,2 Prozent und mehr als 300 Punkten.

