Dax aktuell Dax setzt 3000-Punkte-Rally fort – Bayer-Aktie profitiert von Hedgefonds-Plänen

Beim deutschen Leitindex rückt immer stärker die Marke von 15.000 Punkten in den Fokus. Allerdings ist die heutige Kauflust eine Überraschung.

Düsseldorf Nach nur einem Mini-Konsolidierungstag setzt der deutsche Leitindex am Mittwoch seine fulminante Jahresauftaktrally fort. Der Dax steigt vormittags um 0,8 Prozent auf 14.890 Punkte.

Mit dem heutigen Tageshoch in Form von 14.899 Punkten hat das Börsenbarometer ein neues Verlaufshoch der 3000-Punkte-Rally seit Ende September 2022 erreicht. Damit rückt die Marke von 15.000 Punkten immer stärker in den Fokus.

Am Dienstag gab das Börsenbarometer zum Handelsschluss lediglich 0,1 Prozent nach, der gesamte Rücksetzer am Handelstag betrug lediglich rund 100 Punkte.

Die Kauflust an diesem Mittwoch ist eine Überraschung. Die Anlegerstimmung ist neutral, die Nachrichtenlage eher negativ. Die vergangenen Tage waren eher nachrichtenarm. News kamen nur von den Notenbanken, die an ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten wollen. Das bestätigte US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Dienstag.

