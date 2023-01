Dax aktuell Dax setzt Jahresauftaktrally fort – es mehren sich die Signale für weiter steigende Kurse

Aufgrund der 3400-Punkte-Rally seit Ende September sollten Anleger sich auch mit Stoppkursen beschäftigen, um die Gewinne zu sichern. Dafür bietet sich ein Bereich an.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht die Jahresauftaktshow auch in der dritten Handelswoche weiter. Der Dax hält in der ersten Handelsstunde seine jüngsten Gewinne und liegt unverändert bei 15.200 Punkten.

Damit ist der Leitindex in diesem Börsenjahr bereits über neun Prozent nach oben geklettert. Das bisherige Verlaufshoch dieser Rally liegt bei 15.269 Punkten, erreicht am gestrigen Dienstag.

Ein Treiber für steigende Kurse am Aktienmarkt ist gegenwärtig die Geldpolitik. Anleger spekulieren darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) nach einer Erhöhung der Leitzinsen im Euro-Raum um 50 Basispunkte im Dezember im Februar und im März nur einen Zinsschritt von 25 Basispunkten erwägt.

Bis zur Sitzung am 16. März dürfte es aber garantiert noch weitere Gerüchte geben, die das Gegenteil aussagen. Allerdings sorgen die Signale, dass das Tempo der Zinserhöhungen erneut gedrosselt werden könnte, regelmäßig für Kursbewegungen nach oben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen