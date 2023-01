Dax aktuell Dax setzt Rally fort – Bester Jahresstart der Historie stärkt Hoffnung auf erfolgreiches Börsenjahr

Noch nie ist der deutsche Leitindex in den ersten zehn Handelstagen so schnell nach oben geklettert wie 2023. Ein Blick auf ähnliche Entwicklungen lässt hoffen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht die fulminante Jahresauftaktrally weiter. Der Dax startet in die dritte Handelswoche des Börsenjahres mit 15.130 Punkten, ein Plus von 0,3 Prozent. Die vergangene Woche hatte der Leitindex bei 15.086 Zählern beendet, ein Plus von 0,2 Prozent.

Der Handelsverlauf am Freitag war aufschlussreich, weil das Börsenbarometer trotz schwacher Quartalszahlen der US-Banken nur einen kleinen Teil der Gewinne abgab und zuletzt noch im Plus lag. Offenbar hatten sich viele Börsianer auf fallende Kurse vorbereitet, anders ist das Verhalten kaum zu erklären. Es dürfte interessant zu beobachten sein, wie lange solche negativen Meldungen noch so gut am Markt verarbeitet werden.

Am heutigen Montag wird an den US-Börsen aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt, entsprechend dürften die Börsenumsätze hierzulande niedrig bleiben. Es kann aber dennoch zu größeren Kursschwankungen kommen. Denn an solchen Tagen reichen dann schon kleinere Orders aus, um für größere Bewegungen zu sorgen.

