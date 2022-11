Dax aktuell Dax setzt Rally ungebremst fort – Wegweisende Handelstage stehen bevor

Wird aus der laufenden Bärenmarktrally eine nachhaltige Trendwende oder nicht? Eine Marke gilt als entscheidend für die Antwort auf diese Frage.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt stehen wegweisende Handelstage an. Sie dürften wohl eine Antwort auf die Frage geben: Wird aus der noch laufenden Bärenmarktrally eine nachhaltige Trendwende oder nicht? Für Martin Utschneider, technischer Analyst der Privatbank Donner & Reuschel, kommen dem „heutigen Wochenstart sowie dem heutigen Schlusskurs in Anbetracht der Gesamtlage hohe Bedeutung zu“.

Zum Start in die Handelswoche geht es weiter aufwärts. Der Leitindex liegt vormittags 0,9 Prozent im Minus und wird bei 13.580 Zählern gehandelt. Mit dem heutigen Tageshoch mit 12.585 Punkten dehnt der Dax seinen Aufwärtstrend seit Ende September aus. Mittlerweile hat das Börsenbarometer seitdem 14 Prozent zugelegt, ein Plus von über 1700 Zählern.

