Dax aktuell Dax setzt sechstägigen Seitwärtskurs fort – Heimische Profis sitzen immer noch auf hohen Buchverlusten

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt fällt es den Anlegern schwer, die Entscheidungen der US-Notenbank vom Mittwochabend zu deuten. Nach dem anfänglichen Anstieg auf 13.239 Zähler rutschte der Dax anschließend rund 150 Punkte ab, erholte sich aber wieder. Im Nachmittagshandel notiert der Leitindex quasi unverändert bei 13.178 Punkten.

Damit bleibt das Börsenbarometer weiterhin in seiner sechstägigen Verschnaufpause nach der 1000-Punkte-Rally von Anfang bis Mitte Juli. Erst Kurse oberhalb von 13.400 Punkten, dem Bewegungshoch dieser Aufwärtsbewegung, würden diese Formation nach oben auflösen. Anleger, die auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen wollen, sollten geduldig abwarten, bis der Dax diese kurzfristige Hürde überwindet. Auf der Unterseite besteht mit nachhaltigen Notierungen unterhalb von 13.000 Zählern die Gefahr, dass die Rally endet.

Nach der erwarteten Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte am vergangenen Freitag wächst die Überzeugung der Terminmarktprofis, dass der Zinssatz bei der nächsten Sitzung im September nur um weitere 50 Basispunkte erhöht wird. Laut dem Fed-Watch-Tool der Chicagoer Börse CME erwarten nun zwei Drittel eine Erhöhung um 50 Basispunkte, am gestrigen Mittwoch war es nur die Hälfte der Profis

Für die Rally-Fortsetzung am deutschen Aktienmarkt muss allerdings eine wichtige Frage beantwortet werden: Welche Käufer können den Dax weiter nach oben treiben? Laut der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und der Erhebung der Börse Frankfurt können nur langfristige Kapitalzuflüsse, vor allem aus dem Ausland, für einen Trendwechsel sorgen.

Denn eine Mehrheit der heimischen Profis sitzt laut der Umfrage der Börse Frankfurt unter mittelfristig agierenden Investoren immer noch auf hohen Buchverlusten. Ein Verkauf dieser Positionen auf dem aktuellen Niveau erscheint zu schmerzhaft.

Damit fallen sie zum einen als Käufer aus und dürften zum anderen auch mit ihren Verkäufen den Aufwärtsschwung bremsen, wenn die Kurse steigen sollten. So eine Situation führt laut Anlegerpsychologie übrigens zu einem interessanten Nebeneffekt. Je länger solche Buchverluste andauern, desto resistenter werden Investoren gegenüber negativen ökonomischen und politischen Informationen, die auf dem Wege der selektiven Wahrnehmung zumindest psychisch minimiert werden. Das meint Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der führende deutsche Sentimentexperte, nach Auswertung der aktuellen Umfrage der Börse Frankfurt.

Bereits die Handels-Umfrage Dax-Sentiment am Montag dieser Woche zeigte: Die Cashquote ist innerhalb weniger Tage von extrem hoch auf extrem niedrig gefallen. Das bedeutet: Viele Anleger haben sich in die steigenden Kurse der vergangenen Woche bereits „long“ positioniert, um von der Rally zu profitieren. Sie haben folglich auf weiter steigende Kurse gesetzt und fallen als weitere Käufer aus.

Ruhige Lage am Gasmarkt

Die Lage am Gasmarkt beruhigt sich. Zum Handelsauftakt fiel der Preis je Megawattstunde auf 194 Euro, liegt derzeit aber wieder unverändert bei 206 Euro. Noch am gestrigen Mittwoch lag der Preis in der Spitze bei 227 Euro.

Es handelt sich dabei um den Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas, der als richtungweisend für den europäischen Erdgasmarkt gilt. Nach einer zehntägigen Wartungsunterbrechung hat Gazprom vergangene Woche wieder Gas durch die Pipeline gepumpt, allerdings in geringerer Menge als zuvor. Am Mittwochmorgen schränkte der Staatskonzern abermals die Gasmenge von 40 Prozent auf 20 Prozent der Pipelinekapazität ein.

Fällt die deutsche Inflationsrate weiter?

Der Datenkalender ist am heutigen Donnerstag prall gefüllt. Wie sich die Inflation im Juli entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstagnachmittag in einer ersten Schätzung bekannt. Im Juni waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,6 Prozent gestiegen. Im Mai lag das Plus bei 7,9 Prozent.

Erwartet wird der zweite Rückgang der Jahresrate in Serie. Ein erneuter Rückgang der Teuerung wäre ein positives Signal für die Börsen. Eine rückläufige deutsche Inflationsrate würde auch einigen Druck von der EZB nehmen.

In den USA wird heute die Wachstumsrate für das zweite Quartal erwartet. Dabei entscheidet sich, ob die USA bereits in der Rezession stecken. Nach dem Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal erwarten Anleger und Analysten ein positives Wachstum in zweiten Quartal.

Damit wäre die größte Volkswirtschaft der Welt der ersten Rezession seit Corona entkommen. Eine negative Überraschung bei der Wachstumsrate könnte nach Einschätzung des Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners an den Börsen für neue Turbulenzen sorgen.

Blick auf die Einzelwerte

Fresenius Medical Care: Fehlendes Personal und steigende Kosten zwingen den Dax-Konzern Fresenius Medical Care (FMC), seine Jahresziele zurückzunehmen. Das trifft auch auf den Mutterkonzern Fresenius zu, der seine Prognose ebenfalls senkt. Die FMC-Aktie fällt um 12,2 Prozent, die von Fresenius um 7,7 Prozent.

Aixtron: Volle Orderbücher und kräftige Zuwächse im zweiten Quartal stimmen den Chip-Anlagenbauer zuversichtlich, seine Ziele zu erreichen. „Wir konnten trotz des herausfordernden Marktumfelds mit weiter angespannten Lieferketten wie geplant wachsen“, erklärte Finanzvorstand Christian Danninger. Die Aktie legt 1,2 Prozent zu.

Wacker Chemie: Beim Münchener Spezialchemie-Konzern brummt das Geschäft trotz hoher Energiekosten und Preiserhöhungen. Das Familienunternehmen hob seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr am Donnerstag deutlich an.

Vorstandschef Christian Hartel macht sich aber Sorgen wegen der weiter steigenden Preise. Bisher gelingt es Wacker, die Kostensteigerungen auf die Kunden abzuwälzen. Nach einem Plus von 2,4 Prozent am Vortag steigt das Papier um weitere 8,3 Prozent.

Airbus: Der weltgrößte Flugzeugbauer muss bei seinen ehrgeizigen Wachstumsplänen wegen Problemen mit seinen Lieferanten auf die Bremse treten. Für die Aktien ging es um rund 5,3 Prozent bergab.

Kion: Störungen der Lieferketten haben dem Hersteller von Gabelstaplern Kion im ersten Halbjahr zugesetzt. Angesichts der Unwägbarkeiten wagte der Vorstand keine genaue Prognose für das Gesamtjahr. Er rechne aber damit, dass das Ebit infolge der Materialengpässe und Preissteigerungen unter dem Vorjahr liegen werde. Das Papier verliert 1,3 Prozent.

