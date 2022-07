Dax aktuell Dax setzt seine 1000-Punkte-Rally fort – Lage am Gasmarkt beruhigt sich

Erneut treiben die großen US-Technologiewerte den deutschen Aktienmarkt nach oben. Dabei hat der Dax gegenüber den US-Indizes noch Nachholbedarf.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bahnt sich die zweite erfolgreiche Handelswoche in Folge an. Nach einem Plus von drei Prozent in der Vorwoche könnte der Leitindex auch diese Handelswoche mit Kursgewinnen beenden. Voraussetzung dafür wäre eine Notierung zum Ende der Sitzung oberhalb von 13.253 Punkten, dem Schusskurs des vergangenen Freitags.

Die Voraussetzungen dafür sind günstig. Der Dax notiert mittags bei 13.420 Punkten, ein Plus von einem Prozent. Dass der deutsche Aktienmarkt einen erfolgreichen Börsenmonat Juli hinter sich lässt, dürfte ohnehin feststehen. Der Juni-Schlussstand liegt bei 12.783 Zählern.

