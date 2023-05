Dax aktuell Dax springt auf neuen Jahreshöchststand – und nimmt nun Kurs auf das Rekordhoch

Die Ruhephase an den Märkten scheint abrupt zu enden. Die Eröffnung der US-Börsen wird entscheiden, ob das Rekordhoch schon am Donnerstag fällt.

Düsseldorf Der Dax steigt plötzlich auf einen neuen Jahreshöchststand – und plötzlich ist das Rekordhoch am deutschen Aktienmarkt in Sichtweite. Der Dax liegt am Dienstagmittag 1,7 Prozent im Plus bei 16.225 Punkten, mehr als 200 Punkte über dem Schlusskurs des Vortages.

Das historische Rekordhoch aus dem Jahr 2021, das bei 16.290 Punkten liegt, ist nunmehr in Reichweite. Die Eröffnung der US-Börsen wird entscheiden, ob der Rekord schon am Donnerstag fällt. Die Futures signalisieren eine stabile Eröffnung an der Wall Street.

Die Kurse haben bereits am Morgen deutlich von positiven Vorgaben aus den USA sowie aus Asien profitiert. An der Tokioter Börse schloss der Topix auf dem höchsten Stand seit 33 Jahren.

