Dax aktuell Dax springt auf neues Jahreshoch – Kursanstieg kommt für die Profis überraschend

Geht die Ruhephase an den Märkten nun zu Ende? Der Leitindex steigt über die Marke von 16.000 Punkten. Nun muss er beweisen, dass er sich dort etablieren kann.

Düsseldorf Inmitten der längerfristigen Seitwärtsphase steigt der Dax auf einen neuen Jahreshöchststand. Im Mittagshandel am Donnerstag liegt der deutsche Leitindex 1,5 Prozent höher bei bis zu 16.187 Punkten – mehr als 200 Punkte über dem Schlusskurs des Vortages.

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt profitieren von positiven Vorgaben aus den USA sowie aus Asien. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street hatten in der Hoffnung auf einen Durchbruch im US-Schuldenstreit deutlich im Plus geschlossen. An der Tokioter Börse schloss der Topix auf dem höchsten Stand seit 33 Jahren.

Möglicherweise findet die Ruhephase nun ein schnelles Ende. Die Seitwärtsbewegung hat die Wahrscheinlichkeit für eine deutliche Kursbewegung signifikant erhöht. Auf eine längere Phase der Zurückhaltung an den Märkten folgt häufig ein dynamischer Ausbruch. Dafür braucht es einen Auslöser. Die Debatte um die US-Schuldengrenze hat das Potenzial dazu.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen