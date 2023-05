Dax aktuell Dax springt auf neues Rekordhoch und schließt deutlich im Plus

Neue Hoffnungen auf eine Einigung im US-Schuldenstreit und freundlich gestartete US-Börsen treiben den Dax auf eine neue Bestmarke. Das positive Momentum könnte anhalten.

Frankfurt, Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt gilt eine neue Bestmarke. Der Dax hat am Freitag sein bisheriges Rekordhoch übersprungen und ist am Nachmittag deutlich über die Marke von 16.300 Punkten auf bis zu 16.331 Zähler gestiegen. Der bisherige Rekord lag bei 16.290 Punkten. Nach dem Erreichen des Allzeithochs fiel der Dax allerdings wieder leicht zurück. Zum Handelsschluss notiert der deutsche Leitindex noch 0,7 Prozent im Plus bei 16.275 Punkten.

Mit kleinen Schritten hatte sich der Dax seiner bisherigen Bestmarke genähert. Die freundliche Eröffnung der US-Börsen gab dem Index am späten Nachmittag zusätzlichen Schub. Der EuroStoxx50 gewinnt zwischenzeitlich ebenfalls ein Prozent auf 4412 Punkte und steht damit so hoch wie seit 18 Monaten nicht mehr.

Investoren setzen auf den Sieg der Vernunft in den USA. Die Hoffnung, dass es bei den Gesprächen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze zu einer Einigung kommt, hat die Börsen zuletzt deutlich steigen lassen.

