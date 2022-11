Dax aktuell Dax springt mehr als 350 Punkte nach oben und nimmt 14.000er-Marke – Bärenmarktrally ist Geschichte

Eine niedrigere US-Inflation als erwartet hat im deutschen Leitindex für einen Kurssprung gesorgt. Damit ist der Trendwechsel am Aktienmarkt vollzogen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist wohl der Kampf um die 200-Tage-Linie beendet. Eine niedrigere US-Inflation als erwartet hat beim Dax für einen Kurssprung von 360 Punkten gesorgt. Der Leitindex notiert derzeit bei 14.030 Zählern Punkten, ein Plus von 2,7 Prozent oder umgerechnet 363 Zählern.

Mit dem deutlichen Anstieg über die Durchschnittslinie, die bei 13.609 Punkten liegt, ist der Trendwechsel am Aktienmarkt vollzogen – von einer Bärenmarktrally hin zu einem nachhaltigen Aufwärtstrend.

Der hohe Inflationsdruck in den USA geht deutlicher als erwartet zurück. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Oktober auf 7,7 Prozent von 8,2 Prozent im September. Experten hatten mit 8,0 Prozent gerechnet. Es ist bereits der vierte Rückgang in Folge und nährt Hoffnungen, dass der Gipfel der Inflationsentwicklung überwunden sein dürfte. Dennoch liegt die Teuerungsrate immer noch fast vier Mal so hoch wie von der Notenbank Fed angestrebt.

