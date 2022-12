Dax aktuell Dax springt nach US-Inflationsdaten über 200 Punkte nach oben – Rally dürfte sich fortsetzen

Düsseldorf Die US-Inflationsdaten haben wie bereits im Vormonat den deutschen Aktienmarkt beflügelt. Nach den Daten schnellte der Dax am Dienstagnachmittag um mehr als 200 Punkten nach oben. Derzeit notiert der Leitindex bei 14.565 Punkten, ein Plus von 1,8 Prozent oder umgerechnet 260 Zählern.

Die US-Inflation ist mit 7,1 Prozent im November unter den erwarteten 7,3 Prozent geblieben. Es war ein erneuter Rückgang der Jahresrate, der fünfte in Folge. Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners erhöht sich „die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass in den USA der Inflationsgipfel überschritten wurde“.

Die November-Inflation ist der letzte Wert, den die US-Notenbank in ihrer Zinsentscheidung am morgigen Mittwoch berücksichtigen kann. Alles deutet auf eine Zinsanhebung von „nur“ 50 Basispunkten hin.

Spannend wird jetzt, wie große Hoffnungen FED-Präsident Jerome Powell morgen auf ein baldiges Ende des Erhöhungszyklus macht. „Viele werden jetzt erwarten, dass Powell nicht nur ein weiteres Abnehmen des Erhöhungstempos in Aussicht stellt, sondern sogar ein Ende der Erhöhungen spätestens zur Jahresmitte 2023“, meint Altmann.

Damit löst der Dax seine vierwöchige Seitwärtsphase nach oben auf. In diesem Zeitraum bewegte sich der Index innerhalb der Spanne von 14.584 Punkten auf der Ober- und 14.150 Zählern auf der Unterseite. Die neuen Kursziele liegen nun bei 14709 Zählern und im Beriech zwischen 14.800 bis 15.000 Punkte.

Gegen eine Fortsetzung der 2700-Punkte-Rally seit Ende September sprach vor den Daten die hohe Investitionsquote unter den Anlegern, die laut den Daten des Analysehauses AnimusX in der mehrwöchigen Seitwärtsphase deutlich angestiegen ist.

Entsprechend gering ist die Cashquote der Anleger geworden, wodurch Geld für weitere Zukäufe fehlt. Haben Anleger zu früh auf eine Fortsetzung der Rally gesetzt?

Denn die Privatanleger haben im Gegensatz zu den Profis ihre Absicherungen aufgelöst. Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart ist von einem extrem negativen Wert in der Vorwoche (minus 16) auf nur noch minus fünf angesprungen. Je tiefer der Index im Minus ist, desto stärker sichern sich Anleger gegen fallende Kurse ab. Also haben viele Privatanleger ihre Absicherungen verkauft und dürften bei fallenden Kursen zunächst ihre Long-Positionen verkaufen, was die Abwärtstendenz beschleunigen dürfte.

Preise für Rohöl steigen wieder

Die seit fast einer Woche geschlossene Keystone-Pipeline in den USA schürt am Rohölmarkt die Furcht vor einem knapper werdenden Angebot. Rohöl der Sorte Brent und US-Öl WTI verteuern sich um mehr als ein Prozent auf 79,04 und 74,08 Dollar pro Barrel. Die Keystone-Pipeline, über die täglich rund 620.000 Barrel kanadisches Rohöl in die USA transportiert werden, ist geschlossen, seit am 7. Dezember ein Leck gemeldet wurde.

Auch die Anlegerstimmung am Ölmarkt signalisiert eine angespannte Situation, die zu einem Kursrutsch oder deutlichen Anstieg führen kann.

Blick auf die Einzelwerte

Wacker Chemie: Die Papiere profitieren von einer Hochstufung durch die UBS und klettern um 7,1 Prozent nach oben. Die Kaufempfehlung für den Spezialchemiekonzern begründete der Experte Andrew Stott in einer Sektorstudie unter anderem mit der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktie. Zudem könnte Wacker von den politischen Bestrebungen in puncto Energiewandel profitieren.

SAP: Software-Aktien sind einen Blick wert wegen einer guten Vorlage aus den USA. Dort hatte das Cloud-Geschäft dem SAP-Konkurrenten Oracle zu einem Umsatzsprung verholfen. Die Aktien der Walldorfer profitierten davon aber nur zögerlich, sie bewegten sich nach einer aufgegebenen Kaufempfehlung nur 0,4 Prozent im Plus.

Fraport: Ein Analystenkommentar rückte außerdem Fraport ins Rampenlicht, die Titel steigen um 2,8 Prozent. Der Frankfurter Flughafenbetreiber sei am besten positioniert, um einen hohen Kostenanstieg abfedern zu können. In Frankfurt werde die Verkehrserholung zwar nicht so dynamisch sein wie anderswo in Europa, doch hier dürften die internationalen Aktivitäten helfen, so die These.

