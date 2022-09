Dax aktuell Dax springt über die wichtige Hürde von 13.000 Punkten – Erneut hohe Gewinne bei Bankaktien

Am Gasmarkt ist der Kursverfall der vergangenen Tage gestoppt. Das darf angesichts der Diskussionen über einen Energiepreis-Deckel nicht verwundern.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt profitiert offenbar von der EZB-Zinserhöhung, die für Klarheit gesorgt hat. Am Freitag steigt der Dax vormittags um 1,5 Prozent auf 13.100 Punkte, ein Plus von 200 Zählern. In den beiden vergangenen Handelstagen lag das Schlussniveau jeweils knapp oberhalb von 12.900 Zählern.

Für eine nachhaltigere Erholung ist ein entschiedener Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten Bedingung. Bislang sieht die Entwicklung konstruktiv aus. Das Börsenbarometer schaffte es zwar, am Donnerstag diese runde Marke unmittelbar nach Handelseröffnung zu überschreiten, rutschte aber bereits wenige Minuten später wieder ab.

