Dax aktuell Dax springt vor US-Jobdaten über 13.000 Punkte, kann die Marke aber nicht halten

Der Freitag könnte als sechste negative Handelswoche in Folge in die Dax-Historie eingehen. Eine längere Verlustserie gab es zuletzt 1998.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es den dritten Handelstag in Folge aufwärts: Der Leitindex notiert mittags 0,8 Prozent im Plus bei 12.078 Punkten. Das Handelsverlauf war turbulent. Zwischenzeitlich rutschte die Frankfurter Benchmark bis auf 12.766 Punkte ab und legte anschließend 250 Punkte zu. Das Tageshoch liegt bei 13.019 Zählern.

Um rund 600 Punkte ist der deutsche Leitindex seit dem neuen Jahrestief am vergangenen Dienstag gestiegen. Und am heutigen Freitag hat der deutsche Leitindex erstmals die Handelsspanne dem „schwarzen Dienstag“ überwunden. Das war oberhalb von 12.870 Zählern der Fall.

Auch die nächsten beiden Widerstände hat der Dax am heutigen Freitag bereits überwunden. Kurzfristig hatte die Marke von 12.900 Punkten Bedeutung. Dort prägte das Aktienbarometer an vier der vergangenen fünf Handelstage ein jeweiliges Tageshoch aus.

