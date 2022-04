Dax aktuell Dax stabiler, aber weiter unter Druck: „Giftiger Cocktail“ verunsichert die Anleger

Der Leitindex stabilisiert sich nach dem Kursrutsch vom Vortag. Der Blick am Markt geht aber weiter nach unten in Richtung der Marke von 14.000 Punkten.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich nach den deutlichen Verlusten vom Mittwoch wieder stabiler. Am Donnerstagmittag liegt der Dax 0,6 Prozent im Plus bei 14.230 Punkten. Der Blick der Anlegerinnen und Anleger richtet sich aber weiter nach unten. Am Vortag war das Frankfurter Börsenbarometer bereits zwischenzeitlich bis auf 14.027 Zähler abgerutscht – den tiefsten Stand seit dem 15. März.

Vor allem die Geldpolitik drückt aktuell auf die Stimmung: Aus den am Mittwochabend veröffentlichen Protokollen zur Märzsitzung der US-Notenbank Fed geht hervor, dass die Währungshüter ihre während der Coronapandemie massiv ausgeweitete Bilanzsumme zügig zurückführen wollen. Damit entzögen sie dem Markt Liquidität.

Zudem sprachen sich viele Mitglieder für eine schnelle Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte aus. Begründet wird diese Straffung der Geldpolitik mit der hohen Inflation. Im Februar waren die Verbraucherpreise in den USA um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen.

