Dax aktuell Dax stabilisiert sich auf schwachem Niveau

Frankfurt Dax-Anleger haben die Kursgewinne vom Wochenauftakt am Dienstag für Verkäufe genutzt. Sie folgten damit dem Muster der jüngsten Vergangenheit. Der deutsche Leitindex rutschte zeitweise unter die Marke von 14.000 Punkten. Gegen frühen Nachmittag notiert er mit 14.051 Punkten und einem Minus von 0,9 Prozent etwas darüber. Der seit Anfang Januar bestehende Abwärtstrend, den er am Vortag fast gebrochen hätte, bleibt intakt.

Analyst Christian Henke vom Broker IG fasst die Lage am Aktienmarkt folgendermaßen zusammen: „An einem Tag zeigen sich die Marktteilnehmer euphorisch und verdrängen die altbekannten Belastungsfaktoren.“ Kurze Zeit später sei die gute Laune plötzlich verflogen. „Die Zins- und Rezessionssorgen ziehen die Märkte dann wieder in das Tal der Tränen.“

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen geht es um 0,7 Prozent nach unten auf 29.261 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verliert 0,7 Prozent.

Die Unternehmensstimmung im Euroraum trübte sich im Mai von hohem Niveau aus ein. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Er bleibe aber insgesamt auf einem akzeptabel Niveau, erläuterte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel. Unmittelbare Rezessionsgefahren ließen sich aus dem Konjunkturbarometer nicht ableiten. Die Indexwerten „liegen aber klar oberhalb der Wachstumsgrenze“, ergänzte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Euro steigt auf Einmonatshoch

Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, geht derzeit nicht davon aus, dass die Eurozone in eine Rezession abdriften wird. Die Zeichen im Euroraum stehen auf Zinswende. Alternativen zu Aktien werden damit größer. In Erwartung von baldigen Zinserhöhungen decken sich weitere Anlegerinnen und Anleger mit Euro ein. Die Währung steigt zeitweise um 0,4 Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 1,0732 Dollar.

Ölpreis verteuert sich wieder

Aus Furcht vor einer geringeren Nachfrage des Top-Abnehmers China hat die Börsianer am Rohölmarkt nur kurz verunsichert. Am Mittag verteuerte sich die Sorte Brent aus der Nordsee wieder um 0,3 Prozent auf 113,8 Dollar je Barrel.

Einzelwerte im Fokus

Adler Group: Die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns verlieren über zwölf Prozent nach einem Bericht des Handelsblatts über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Adler.

TAG Immobilien: Der Immobilienkonzern veröffentlichte Zahlen für das erste Quartal. Der Konzern profitiert weiterhin von steigenden Mieten in Ballungszentren. Trotzdem konnte TAG den Ergebnisanstieg nicht in Kursgewinne ummünzen. Die Aktien fallen um mehr als acht Prozent.

About You: Die Aktien des Online-Modehändler About You fallen um mehr als 15 Prozent, so stark wie noch nie seit dem Börsengang vor etwa einem Jahr. Das angepeilte Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022/2023 bleibe mit 25 bis 35 Prozent hinter den Markterwartungen zurück, moniert Analyst Volker Bosse von der Baader Helvea Bank.

CTS Eventim: Der Tickethändler und Konzert-Veranstalter zeigt sich nach einem Gewinn zum Jahresstart optimistisch für eine deutliche Erholung von der Coronapandemie, wagt aber trotz Rekord-Ticketabsatz keine klare Prognose für 2022. Die Titel notieren mehr als sechs Prozent tiefer.

Air France: Eine 2,3 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung schickt die Aktie von Air France auf Talfahrt. Die Papiere der Fluggesellschaft fallen in Paris um mehr als acht Prozent. In ihrem Sog geben die Titel der Lufthansa und der British-Airways-Mutter IAG nach.

Snapchat: Eine Gewinnwarnung brockt Snap einen Rekord-Kursrutsch ein. Die Aktien des Snapchat-Betreibers fielen im vorbörslichen US-Geschäft am Dienstag um über 33 Prozent, nachdem das Unternehmen einen operativen Gewinn im laufenden Quartal unter den Markterwartungen in Aussicht gestellt hatte. Vor diesem Hintergrund gerieten auch die Papiere der Werbeagenturen WPP und Publicis unter Druck, die bis zu drei Prozent nachgaben. Gleiches galt für die Aktien von TV-Sendern wie ProSiebenSat.1, RTL oder ITV.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.