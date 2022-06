Dax aktuell Dax stabilisiert sich nach starken Verlusten am Vortag

Nach dem größten Tagesverlust seit drei Monaten liegt der Leitindex im Plus. Im Fokus der Anleger steht der große Verfallstag an den Börsen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am großen Verfallstag an den Terminmärkten stabilisiert sich der Dax: Etwa eine Stunde nach Handelsbeginn notiert der deutsche Leitindex am Freitag 0,7 Prozent im Plus bei 13.132 Zählern.

Am Donnerstag verzeichnete das Frankfurter Börsenbarometer noch seinen größten Tagesverlust seit mehr als drei Monaten. Es brach wegen erneuter Rezessionsängste, die von Zinserhöhungen in den USA, der Schweiz und in Großbritannien ausgelöst worden waren, um 3,3 Prozent auf 13.036 Punkte ein.

Neben der Inflation und steigenden Zinsen spielen der Dekabank zufolge auch die Drosselungen der Gaslieferungen aus Russland zunehmend eine Rolle. „Die Sorgen vor einer Rationierung bei Gas im Herbst und Winter und damit die Wahrscheinlichkeit einer Rezession nimmt zu“, heißt es seitens des Instituts.