Dax aktuell Dax stabilisiert sich nach Verlusten – Warum die 15.000 Punkte nun besonders relevant sind

Der Dax ist schnell und stark gestiegen. Das macht ihn zwar anfällig für Rücksetzer. Doch Anleger, die die Rally vorerst verpasst haben, könnten dann wieder einsteigen.

Düsseldorf Freundliche Handelseröffnung am deutschen Aktienmarkt: Der Dax nähert sich am Freitag wieder der Marke von 15.000 Punkten. Der Leitindex liegt in der ersten Handelsstunde mit einem Plus von 0,4 Prozent etwa auf diesem Niveau.

Am Vortag hatte es einen deutlichen Rücksetzer um 1,7 Prozent gegeben. Bewegungen dieser Art könnte es in der aktuellen Marktphase immer wieder geben. Immerhin ist der Dax in sehr kurzer Zeit sehr stark gestiegen. Seit dem Verlaufshoch der jüngsten Rally bei 15.270 Zählern hat er nur etwas mehr als zwei Prozent verloren.

Der Bereich um 15.000 Zähler ist aktuell von hohem Interesse. Zum einen dürften knapp unterhalb des runden Niveaus erste Stop-Loss-Marken liegen, mit denen sich Anlegerinnen und Anleger gegen fallende Aktienkurse absichern.

