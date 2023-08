Die Absenkung des Kreditratings der USA war am Markt ein willkommener Anlass für Gewinnmitnahmen. Nun rücken zwei Marken in den Blick.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage. Der Leitindex Dax liegt am Vormittag 0,5 Prozent im Plus bei 15.967 Punkten.

Auf Wochensicht zeichnet sich aber ein Minus von rund drei Prozent ab. Am Nachmittag steht mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ein wichtiger Termin auf der Agenda – Signalgeber für die Inflationsentwicklung und damit die Geldpolitik der US-Notenbank.

Fundamental gibt es zwei Gründe, die als Erklärung für den Kursrutsch von in der Spitze mehr als 700 Punkten taugen: zum einen, dass die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der USA gesenkt hat, zum anderen eine Reihe von vorsichtigen Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung der Unternehmen.

