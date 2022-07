Dax aktuell Dax stabilisiert sich weiter – das hat einen Hauptgrund

Der Leitindex knüpft an die Entwicklung von Montag an, die Kurse steigen moderat. Dennoch ist die Lage noch fragil.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Die Bodenbildung am deutschen Aktienmarkt geht weiter. Der Dax steigt in der ersten Handelsstunde um 0,4 Prozent auf 12.824 Punkte. Bereits der gestrige Montag zeigte Tendenzen einer Stabilisierung. Bei einem eher lustlosen Handel mit einem niedrigen Volumen schloss der Index zwar 0,3 Prozent bei 12.773 Punkten. blieb aber weiterhin deutlich über seinen Tiefständen der vergangenen Woche.

Der Handel war lustlos, weil die die US-Börsen am gestrigen Montag geschlossen waren. Entsprechend dürfte es am heutigen Dienstag turbulenter zugehen. Die US-Terminkontrakte signalisieren am frühen Morgen eine freundliche Eröffnung. Sie liegen rund 0,4 Prozent im Plus.

Der Hauptgrund für die steigenden Notierungen hierzulande: Die Serie positiver Wirtschaftsdaten aus China setzt sich fort. Mit einem Anstieg um 13 Punkte auf einen Wert von 54,5 legte der privat ermittelte Caixin Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor die zweitgrößte Klettertour in seiner Historie hin.

