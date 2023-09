Mehr als 200 Punkte hat der Leitindex im September verloren. Bald dürfte ein Rutsch in Richtung der wegweisenden Unterstützungsmarke bevorstehen.

Düsseldorf Für den Deutschen Aktienindex (Dax) geht es am Donnerstag weiter abwärts: Am Morgen startet der Leitindex mit einem Minus von rund 0,5 Prozent bei 15.661 Zählern in den Handel. Damit erreicht er seinen bisher niedrigsten Stand des Monats. Am Mittwoch schloss das Barometer 0,2 Prozent tiefer bei 15.741 Punkten.

Eine Reihe durchwachsener Quartalszahlen und anhaltende Konjunktursorgen belasteten das Frankfurter Börsenbarometer im August. Seit Anfang des vergangenen Monats hat der Dax fast drei Prozent eingebüßt.

Auch in den ersten Handelstagen des Septembers konnte er diese Verluste nicht wett machen. Im Gegenteil: Dem Leitindex drohen weitere Dämpfer – und ihn in seinem derzeitigen Tief zu halten.

