Dax aktuell Dax startet Erholungsversuch – Deutsche Bank gewinnt vier Prozent

Frankfurt Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich zur Mittagszeit am Freitag freundlich nach den abschüssigen Tendenzen der Vortage. Der Dax wird am Mittag mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent bei rund 14.250 Punkten errechnet. Damit scheinen sich die momentanen wirtschaftlichen und politischen Krisen zunächst nicht weiter kursbelastend auszuwirken.

Der Dax wage einen neuen Erholungsversuch, stellte Christian Henke vom Broker IG fest. „Allerdings könnte dieses Unterfangen letztendlich misslingen.“ Zu groß sind Börsianern zufolge die aktuellen Belastungsfaktoren am Markt.

Analysten sehen momentan viele Risiken. Stichworte sind der anhaltende Ukrainekrieg, die steigenden Rohstoffpreise, hohe Inflation und die Erwartung weiter steigender Zinsen in den USA. Für Gesprächsstoff sorgte die Einigung auf ein weiteres EU-Sanktionspaket, das erstmals auch Energielieferungen aus Russland betrifft. Der EU-Beschluss sieht ein Verbot russischer Kohlelieferungen vor.

Die Gefahr einer weltweiten Rezession steigt, zusätzlich getrieben von der restriktiven Covid-Bekämpfung in China mit ihren wirtschaftlichen Folgen.

Aus deutscher Perspektive scheinen die allgemeinen Belastungsfaktoren nicht allzu bedrohlich zu sein. Der sogenannte Volatilitäts-Index liegt deutlich unter seinem Niveau von Anfang März. Die Messlatte spiegelt die kurzfristigen Indexerwartungen der Anleger wider, abgeleitet aus den Preisen für Dax-Optionen.

An den europäischen Märkten stehen Bankentitel nicht nur als Profiteure steigender Zinsen dank höherer Gewinne im Kreditgeschäft im Fokus. An der Mailänder Börse sorgt der Einstieg der Crédit Agricole bei der Banco BPM für einen Kurssprung. Die Aktien des italienischen Geldinstituts springen um mehr als 16 Prozent, während die Titel der Crédit Agricole in Paris rund zwei Prozent gewinnen. Im Dax gehört die Deutsche Bank mit vier Prozent Plus zu den größeren Gewinnern.

Anleger sind weniger ängstlich

Die asiatischen Börsen hatten am Freitag vor dem Start des europäischen Handels die Woche mit einem leichten Verlust beendet. Ausschlaggebend war nach Einschätzung von Experten die globale Lage. „Die vergangenen zwei Jahrzehnte brachten niedrige Inflation und eine relativ friedliche Welt. In Zukunft können geopolitische Konflikte immer volatiler werden und sich stärker auf die gesamte Weltwirtschaft auswirken“, sagte Lirong Xu, Chef-Anlagestratege bei Franklin Templeton Sealand Fund Management in Schanghai.

Am Devisenmarkt verhärtete sich die Schwäche des Euros. Die Europäische Gemeinschaftswährung gab weiter auf unter 1,09 Dollar nach. Sie nähert sich damit unter dem Eindruck der Zinserhöhungserwartungen in den USA ihrem Tief von vor zwei Jahren an. Im vergangenen Sommer waren für den Euro noch mehr als 1,22 Dollar gezahlt worden.

Blick auf Einzelwerte

Scout24: Spekulationen über ein Interesse von Finanzinvestoren beflügeln die Aktien der Immobilienanzeigen-Plattform Scout24. Die Papiere legen am Freitag rund 15 Prozent zu auf 60,12 Euro, das ist der höchste Kurs seit fast drei Monaten. Scout24 kommt damit auf einen Börsenwert von rund 4,3 Milliarden Euro.

K+S: Nach einer Hochstufung von JP Morgan steigen die Papiere des Düngemittelherstellers auf den höchsten Stand seit sechseinhalb Jahren. Sie klettern in der Spitze um neun Prozent auf 32,32 Euro. Die Analysten von JP Morgan haben die Titel auf „Overweight“ von „Underweight“ hochgesetzt und das Kursziel von 12,50 auf 44,50 Euro erhöht. Seit Jahresanfang haben K+S bereits mehr als 90 Prozent an Wert zugelegt.

CTS Eventim: Anleger folgen einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank und greifen bei CTS Eventim zu. Die Aktien des Ticketverkäufers steigen im MDax um elf Prozent auf 67,10 Euro. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen vom Comeback der Veranstaltungsbranche nach der Pandemie profitieren dürfte. Die Berenberg Bank stufte die Titel hoch auf „Buy“ von „Hold“.

Evotec: Die Biotechfirma erhält 16 Millionen Dollar von ihrem Partner Bristol-Myers-Squibb im Zusammenhang mit einer Neurologie-Kooperation. Der Kurs des MDax-Mitglieds Evotec steigt zeitweise mehr als drei Prozent, pendelt aber anschließend um das Vortagesniveau.

Aareal Bank: Den milliardenschweren Übernahmeplänen der Finanzinvestoren Advent und Centerbridge für den im SDax gelisteten Immobilienfinanzierer steht nichts mehr im Wege. Am Donnerstag hatte die Finanzaufsicht Bafin grünes Licht für das offizielle Übernahmeangebot gegeben. Die Aareal-Aktionäre können es von Ende April an annehmen. Der Kurs reagiert darauf kaum.

