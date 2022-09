Das deutsche Börsenbarometer geht positiv in den Tag. Die Marktteilnehmer sind jedoch hochgradig nervös. Neue US-Konjunkturdaten könnten die Stimmung belasten.

Frankfurt Der Dax setzt am Dienstag zu einem Erholungsversuch an. Kurz nach Handelsbeginn notierte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent im Plus bei 12.331 Punkten. Positive Impulse kamen zuvor schon von einigen Handelsplätzen in Asien. In Japan etwa schloss der Nikkei im Plus.

Das Börsenbarometer war vor dem Wochenende auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Ein Zeichen für einen nachhaltigen Aufschwung sehen die Börsianer aber nicht und wollen deshalb keine Entwarnung geben. Der Markt krankt aktuell am mangelnden Kaufwillen der Anleger. Die Marktteilnehmer seien „hochgradig nervös“, umreißt Börsenbeobachter Thomas Altmann von QC Partners die Stimmung. Im Spannungsfeld aus steigenden Zinsen, hoher Inflation und Konjunktursorgen wollen viele Anleger keine Risiken eingehen. „Es sind weiterhin wenige, die sich trauen, im aktuellen Marktumfeld voll von wirtschaftlichen und politischen Risiken zu kaufen“, so Altmann.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen