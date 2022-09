Erst im Handelsverlauf dreht der deutsche Leitindex am Montag ins Plus. Der Fokus richtet sich diese Woche auf die US-Notenbank Fed.

Düsseldorf Die Risikobereitschaft ist unter Börsianern derzeit sehr gering. Anleger haben sich am Montag defensiv gezeigt: Nach anfänglichen Verlusten drehte der deutsche Leitindex Dax erst im Handelsverlauf in die Gewinnzone und schloss 0,5 Prozent fester bei 12.803 Punkten. Am Mittag hatte die Frankfurter Benchmark bei 12.606 Zählern ihr Tagestief erreicht.

In der abgelaufenen Handelswoche war der Dax insgesamt um 2,7 Prozent eingebrochen. Auslöser für den Kursrutsch waren die jüngsten Inflationsdaten aus den USA: Mit 8,3 Prozent lag die Teuerung im August über den Erwartungen der Analysten.

Der Fokus der Anleger richtet sich aus diesem Grund auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed): Auf ihrer Sitzung am Mittwoch entscheiden die Währungshüter über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Investoren befürchten, dass sie im Kampf gegen die Inflation die Zinsen so stark anheben, dass sie die Wirtschaft abwürgen.

