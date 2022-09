Dax aktuell Dax startet Gegenbewegung nach oben – Gold notiert an kritischer Marke

Der Dax entfernt sich ein wenig von seinem Jahrestief. Am Freitag rücken Arbeitsmarktdaten aus den USA und die Erzeugerpreise im Euro-Raum in den Fokus.

Düsseldorf Die jüngsten Gewinne von der Wall Street stärken den deutschen Aktienmarkt nach seiner mehrtägigen Verlustserie. Der Dax gewinnt im Frühhandel am Freitag 1,2 Prozent auf 12.788 Punkte.

Am Donnerstag hatte der Dax 1,6 Prozent nachgegeben und war bei 12.630 Punkten aus dem Handel gegangen. Das war der tiefste Schlusskurs seit dem 14. Juli. Wenige Tage zuvor hatte der Index bei 12.391 sein Jahrestief erreicht. Die US-Leitindizes Dow Jones und S&P 500 schlossen am Donnerstag an der Wall Street hingegen mit leichten Gewinnen.

Das Dax-Jahrestief von 12.391 Punkten ist ein wichtiges Niveau, das bei vielen Anlegern Beachtung findet. Fällt der das darunter, sind weitere Anschlussverkäufe wahrscheinlich. Insofern ist die Gegenbewegung am Freitag ein kleiner, wohl aber wichtiger Schritt zur Stabilisierung.

