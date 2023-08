Am Dienstag stehen für Anlegerinnen und Anleger Konjunkturdaten und neue Unternehmenszahlen im Fokus. Der Dax bewegt sich jedoch kaum.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex startet mit Verlusten in den neuen Handelstag: In den ersten Handelsminuten notiert er 0,4 Prozent im Minus bei 15.886 Punkten. Am Montag war der Dax nahezu unverändert in die neue Handelswoche gestartet: Er schloss bei 15.951 Zählern und damit nur einen Punkt niedriger als der Schlusskurs von Freitag.

Anders ist die Stimmung an der Wall Street: In Erwartung der US-Inflationszahlen, die am Donnerstag veröffentlicht werden, haben US-Anlegerinnen und -Anleger bereits am Montag bei Aktien zugegriffen: Die wichtigsten Indizes legten allesamt zu.

Auch sonst stehen am Dienstag Konjunkturdaten im Fokus: Bereits vor Handelsbeginn bestätigte das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung zur Inflation im Juli. Demnach stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent an.

